Çin'i sel vurdu. 7 ölü 3 kayıp

Gaemi Tayfunu, Fujian eyaletinden karaya çıktıktan sonra Hunan'ın iç kesimlerine doğru ilerledi ve bu süreçte ciddi yağışlara sebep oldu. Chenzhou şehrinde 3 kişi hayatını kaybederken, cuma gününden bu yana rekor yağış alan Zixing kentinde ise 4 kişi öldü, 3 kişi kayboldu ve 11 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Son günlerde meydana gelen bir heyelan, Pazar sabahı 15 kişinin yaşamını yitirmesine ve 6 kişinin yaralanmasına yol açtı. Ulusal Meteoroloji Merkezi, Pekin ve çevresindeki Hebei ve Tianjin ile Guangdong, Guangxi, Yunnan, Guizhou, Sichuan, Hubei ve Hunan bölgelerinde bugün yoğun yağışlar beklendiğini duyurdu.