Çin'i sel vurdu. 7 ölü 3 kayıp

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çin'i sel vurdu. 7 ölü 3 kayıp

Çin'in Hunan eyaletinde Gaemi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kayboldu. Böylece eyaletteki toplam can kaybı 22’ye yükseldi.

Gaemi Tayfunu, Fujian eyaletinden karaya çıktıktan sonra Hunan'ın iç kesimlerine doğru ilerledi ve bu süreçte ciddi yağışlara sebep oldu. Chenzhou şehrinde 3 kişi hayatını kaybederken, cuma gününden bu yana rekor yağış alan Zixing kentinde ise 4 kişi öldü, 3 kişi kayboldu ve 11 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Son günlerde meydana gelen bir heyelan, Pazar sabahı 15 kişinin yaşamını yitirmesine ve 6 kişinin yaralanmasına yol açtı. Ulusal Meteoroloji Merkezi, Pekin ve çevresindeki Hebei ve Tianjin ile Guangdong, Guangxi, Yunnan, Guizhou, Sichuan, Hubei ve Hunan bölgelerinde bugün yoğun yağışlar beklendiğini duyurdu.

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