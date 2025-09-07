Çin'in 10 aylık altın hamlesi akıllarda soru işareti yarattı! "Riskli bir kumar"

Pekin, ABD dolarına bağımlılığını azaltma stratejisini hızlandırdı. Çin Merkez Bankası (PBOC), son 10 aydır kesintisiz altın alımlarını sürdürerek rezervlerini çeşitlendiriyor; bu hamle, küresel finansal dengeleri yeniden şekillendirirken, uzmanlar arasında jeopolitik riskler ve ekonomik dalgalanmalar konusunda yoğun tartışmalara yol açtı.

Çin Merkez Bankası, küresel ekonomik gelişmelerin ardından kasım ayından bu yana dolardan uzaklaşarak altın satın almaya devam ediyor. Çin'in altına yönelik iştahı ise piyasalarda gizemli bir bekleyişin oluşmasına neden oldu.

Çin'de "yavaşlama" sinyali

ÇİNLİ YETKİLİLERDEN DOLAR UYARISI!

Son ekonomik gelişmeler, Çin'in geleneksel dolar odaklı rezerv politikasından uzaklaşarak alternatif bir yol izlediğini gösteriyor. ABD'nin artan ekonomik yaptırımları ve ticaret gerilimleri, Pekin'i rezervlerini çeşitlendirmeye itti. Özellikle Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından, Çinli yetkililer dolar varlıklarının "rehine" haline gelebileceği uyarısında bulundu.

Çin Halk Bankası'nın (People's Bank of China) Kasım 2024'ten bu yana her ay altın rezervlerini artırması bu stratejik dönüşümün somut bir yansıması. Bu alımlar, yabancı para birimlerinden (özellikle dolardan) kaynak aktarımıyla finanse ediliyor ve rezervlerin dolar ağırlığını %58'den %50'nin altına çekmeyi hedefliyor.

Çin'in bu politikası, 2024-2025 döneminde küresel piyasalarda belirsizlik yarattı. PBOC'nin altın alımları, resmi rezervlerin sadece %5'ini oluşturan altının payını %4.9'a yükseltti ve bu süreçte yabancı para varlıkları satılarak finanse edildi. Uzmanlar, bu hamlenin de dolarizasyonun bir parçası olduğunu vurguluyor.

"DOLARIN HAKİMİYETİNİ ZORLUYOR"

Council on Foreign Relations'tan Brad Setser, "Çin'in rezervleri, doların hakimiyetini zorluyor; ancak tam bir kopuş, küresel finansal istikrarsızlığa yol açabilir" diyor. Setser'e göre, Çin'in ticaret fazlası ($600 milyar civarı) nedeniyle rezerv birikimi devam edecek ancak bu birikim artık ABD Hazine tahvillerinden ziyade altın ve diğer varlıklara yöneliyor.

Bilimsel araştırmalar, Çin'in para politikası çeşitlendirmesinin ekonomik etkilerini doğruluyor. Carnegie Endowment for International Peace'in 2024 raporuna göre, Çin'in dolar rezervlerini azaltma çabaları, RMB'nin uluslararası kullanımını artırmayı hedefliyor; ancak sermaye kontrolleri ve RMB'nin dönüştürülebilirliğinin sınırlı olması bu süreci yavaşlatıyor.

"RİSKLİ BİR KUMAR"

Eswar Prasad, Cornell Üniversitesi'nde "RMB'nin uluslararasılaşması, dolar rezervlerine dayalı kalmayı gerektiriyor; tam liberalleşme olmadan, Çin'in de-dolarizasyonu riskli bir kumar" şeklinde yorumluyor. Prasad'ın IMF kökenli analizleri, Çin'in 2022-2024 arası altın alımlarının rezervlerin %3.4'ünden %4.9'una yükselmesini, jeopolitik gerilimlerin bir sonucu olarak nitelendiriyor.