Çin’in büyüme hedefi yüzde 5’te kaldı

Başbakan Li Qiang, ülkenin parlamentosunun yıllık toplantısında yaptığı açılış konuşmasında, aynı zamanda, büyümeyi artırmak amacıyla ileri teknolojiye yönelik ithalat tarifelerinin düşürüleceğini de söyledi.

Qiang ayrıca, ekonomi ve askeri bütçenin %7,2 artarak 1,66 trilyon yuan'a (231 milyar dolar) çıkacağını da belirtti.

Büyüme hedefi geçen yıla göre değişmedi ancak analistler, ekonominin pandemiden sonra yeniden açılmanın fayda sağladığı 2023 ile karşılaştırıldığında bu rakama ulaşmanın daha zor olacağı konusunda uyardı.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi deflasyon ve düşen emlak fiyatlarıyla mücadele ediyor.