Çin’in çelik üretimine dönüşü demir cevheri fiyatlarını zirveye taşıdı

Şubat ayının başlarında, 62% demir içeriğine sahip demir cevheri kargoları için ton başına fiyatlar 106 doların üzerine çıkarak son iki ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Çin’de Lunar New Year (Ay Yeni Yılı) tatil döneminin ardından çelik üretiminin yeniden başlaması, kısa vadede metal talebinde keskin bir artışa neden oldu. Bu durum, küresel piyasada demir cevheri fiyatlarını yukarı çekmesinin başlıca etkenlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, Avustralya’da yaşanan olumsuz hava koşulları, özellikle Batı Avustralya’da etkili olan tropikal siklonlar, arz tarafında önemli aksamalara yol açtı. Bu fırtınalar, Rio Tinto gibi önde gelen maden şirketlerini limanlardan demir cevheri gemilerini tahliye etmeye mecbur bırakarak, daha önce demiryolu operasyonlarında yaşanan aksaklıkların oluşturduğu nakliye darboğazlarına ek bir risk primi getirdi. Lojistik sıkıntılar, dünya genelinde demir cevheri arzında belirsizliklere neden olurken, fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Ayrıca, ABD dolarındaki keskin gerileme de demir cevheri fiyatlarını olumlu yönde etkiledi. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin, her iki ülkenin uyguladığı daha sınırlı tarife önlemleriyle hafiflemesi, doların değer kaybetmesine yol açtı. Döviz kurlarındaki bu geri çekilme, özellikle ithalat maliyetlerini düşürerek Çin gibi büyük tüketici ülkelerde talebi canlandırdı.

Piyasa uzmanları, Çin’in artan altyapı yatırımları ve çelik üretimindeki yükselişin, orta vadede demir cevheri talebini daha da güçlendireceğini öngörüyor. Küresel ekonomik toparlanma sürecinde, inşaat, otomotiv ve gemi inşaatı gibi sektörlerde demir cevheri talebinin artması, fiyatların yukarı yönlü seyretmesine katkıda bulunabilir. Bununla birlikte, Avustralya’da yaşanan lojistik sıkıntılar ve çevresel düzenlemeler, büyük maden şirketlerini daha verimli üretim ve nakliye stratejileri geliştirmeye itiyor.

Bakır fiyatları piyasaları sarstı

Büyük oyuncular Rio Tinto, BHP ve Vale, hem arz kısıtlamalarını hem de artan talebi dengeleyebilmek için üretim planlarını yeniden gözden geçirirken, finansal analistler demir cevheri piyasasının önümüzdeki dönemde volatil seyredebileceğini belirtiyor. Küresel ticaretin belirsizlikleri, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, bu stratejilerin şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Özetle, Çin’de çelik üretiminin yeniden faaliyete geçmesi, Avustralya’da yaşanan yoğun tropikal fırtına ve ABD dolarındaki geri çekilme, küresel demir cevheri piyasasında ani fiyat artışlarına yol açtı. Uzmanlar, bu gelişmelerin ve piyasa dinamiklerinin yakından izlenmesi gerektiğini, özellikle küresel ekonomik toparlanma sürecinde arz-talep dengesindeki değişimlerin, demir cevheri fiyatlarını belirleyici bir unsur haline geleceğini vurguluyor.