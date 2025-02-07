Bakır fiyatları piyasaları sarstı

Son haftalarda küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, bakır vadeli işlemlerinde dikkat çekici bir artışa yol açtı. Cuma günü, bakır kontratları pound başına 4.49 doları aşarak son dört ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu yükselişin temelinde, dünyanın en büyük bakır üreticilerinden biri olan Şili’den kaynaklanan arz sıkıntıları yer alıyor.

ARZ VE TALEP DENGESİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Şili, bakır üretiminde küresel piyasanın nabzını tutan ülke olarak öne çıkarken, ülkedeki üretimde yaşanan daralma endişeleri, uluslararası yatırımcıların dikkatini çekti. Üstelik, ülke yetkilileri enerji dönüşümü ve modern elektrik şebekeleri talepleriyle birlikte bakıra olan talebin artacağını öngörüyor. Bu beklenti, piyasalarda bakırın stratejik bir hammadde olarak önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Ayrıca, yenilenebilir enerji projeleri, elektrikli araç üretimi ve altyapı yatırımları gibi sektörlerde bakıra olan talep, gelecekte arz-talep dengesinde belirleyici rol oynayacak.

ABD-Çin gerilimi bakır fiyatlarını tetiklendi

COCHİLCO UYARDI

Şili'nin bakır komisyonu Cochilco, mevcut artışın sürdürülebilirliği konusunda uyarılarda bulundu. Komisyon, özellikle jeopolitik gerilimler ve ABD’nin uygulamaya koyduğu tarifelerin, piyasada belirsizlik yaratabileceğini belirtti. Cochilco yetkilileri, bu tür dış etkenlerin küresel bakır piyasasını olumsuz yönde etkileyebileceğini ve yatırımcıların temkinli olmaları gerektiğini ifade ediyor. Bu uyarılar, piyasanın kısa vadeli dalgalanmalara açık olduğunu gösterirken, uzun vadeli yatırım stratejilerinde de risk faktörlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini ortaya koyuyor.

DOLARIN ZAYIFLAMASI VE KÜRESEL TİCARET GÖRÜŞMELERİ ETKİLİ OLDU

Bakır fiyatlarındaki yükseliş, ABD dolarındaki zayıflama ile de destek buluyor. Küresel ticaret savaşları konusundaki endişelerin azalması, doların değer kaybetmesine yol açarken, bakır gibi emtiaların daha cazip hale gelmesine katkı sağladı. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in yakın zamanda gerçekleştireceği telefon görüşmesinin, ticaret konularında atılacak adımların ve potansiyel tarife düzenlemelerinin piyasada olumlu bir hava yaratabileceği öngörülüyor. Bu görüşmelerin, küresel ticaret ortamında gerilimi hafifletebileceği ve dolayısıyla bakır piyasasında istikrar sağlayabileceği düşünülüyor.

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TARİHSEL VERİLER VE ANALİZLER IŞIĞINDA BAKIR PİYASASI

Piyasa analizlerinde kullanılan “CopperPrice – Chart – Historical Data – News, Summary, Stats, Forecast, Alerts, Export” gibi veriler, bakır fiyatlarının geçmiş performansını ve geleceğe yönelik tahminleri detaylandırıyor. Tarihsel veriler, arz ve talep dengesinde meydana gelen değişimlerin, fiyatların uzun vadede nasıl şekillenebileceğine dair ipuçları verirken, güncel istatistikler ve uyarı sistemleri yatırımcıların riskleri öngörmesine yardımcı oluyor. Uzman analistler, mevcut piyasa koşullarının, önümüzdeki aylarda da dalgalı seyredebileceğini ancak enerji dönüşümü ve altyapı yatırımlarının uzun vadede bakıra olan talebi artıracağını değerlendiriyor.

Bakır fiyatları son 2 ayın zirvesinde

GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER VE YATIRIM STRATEJİLERİ

Piyasa gözlemcileri, özellikle Şili’deki üretim kısıtlamaları ve ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin sonucuna bağlı olarak, bakır fiyatlarında orta vadede yeni zirvelerin görülebileceğini öngörüyor. Yenilenebilir enerji sektöründeki büyüme, teknolojik gelişmeler ve altyapı projeleri, bakıra olan talebin artmasına zemin hazırlarken, yatırımcıların bu gelişmeleri yakından takip etmeleri öneriliyor. Uzmanlar, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen, bakırın uzun vadede değer kazanan bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini vurguluyor.

Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve ticaret politikalarındaki değişimlerin etkisiyle şekillenen bakır piyasası, hem üretim hem de tüketim dinamikleri açısından kritik bir döneme girmiş durumda. Yatırımcılar, piyasadaki gelişmeleri yakından izlerken, “CopperPrice – Chart – Historical Data – News, Summary, Stats, Forecast, Alerts, Export” verilerinden yararlanarak daha bilinçli kararlar almaya çalışıyor.