Çin'in demir kuşları gökyüzünü istilaya hazırlanıyor

Çin deniz özel harekat birliklerinden Jiaolong Komandolarının üyeleri, sosyal medya üzerinden yayınlanan yeni videolarda kuşa benzeyen çok sayıda drone kullanırken görülüyor. Sahneler doğrudan bir Hollywood aksiyon gerilim filminden ya da yeni bir Call of Duty bölümünden alınmış gibi görünebilir, ancak kuşları taklit eden insansız hava araçları fikri Çin'de ya da dünyanın başka yerlerinde yeni değil.

Minyatür sensörlerdeki ilerlemeler ve diğer yeni gelişmelerle birlikte Biyomimetik Mürettebatsız Hava Sistemleri (UAS), düşman kuvvetlerini gözetlemek ya da kamikaze saldırıları düzenlemek gibi gerçek operasyonel faydalara sahip olabilir ve bunu tespit edilme şansı daha az olacak şekilde yapabilir.

Jiaolong komandolarının kuş şeklindeki insansız hava araçlarını kullandığını gösteren video klipler ilk olarak geçtiğimiz gün sosyal medyada dolaşmaya başladı. Kliplerden birinde birliğin bir üyesi belediye parkına benzeyen bir yerde su içinde güvercin ile serçe büyüklüğünde bir kuş droneu fırlatırken görülüyor. Bir başka klipte ise komandolardan biri kuzgun ya da şahin boyutlarına yakın bir dron kullanırken görülüyor.

Yukarıda sözü edilen ve internette yayınlanan diğer kliplerde ayrıca Jiaolong komandoları daha geleneksel görünümlü, elle fırlatılan bir quadcopter kamikaze drone kullanırken ve motorlu kaykay ve boogie boardlara binerken görülüyor.

Adı İngilizce'de "Deniz Ejderhası" anlamına gelen Jiaolong komandoları, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın (PLA) bir bileşeni olan Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Piyadeleri'nin (PLANMC) bir parçası. ABD Donanması SEAL birliklerinin çok kaba bir eşdeğeri olan bu birim, 2015 yılında yüzlerce Çinli ve diğer yabancı uyruklunun Yemen'in liman kenti Aden'den tahliye edilmesine yardımcı oldu ve iki yıl sonra Aden Körfezi'nde korsanlar tarafından ele geçirilen bir ticari gemiyi geri aldı. Deniz Ejderhalarının Aden'deki kahramanlıkları daha sonra “Kızıldeniz Operasyonu” adlı bir filmde dramatize edildi.

Bir deniz özel harekat birimi olarak, gerçek dünyadaki Jiaolong komandolarının, gemilere binmek gibi denizde operasyonlar yürütmek ve dalış görevleriyle mücadele etmekle görevlendirildiği biliniyor. Aden'e konuşlandırılmalarından da anlaşılacağı üzere, Deniz Ejderhaları karada da doğrudan harekat baskınları ve uzun menzilli keşifler gibi çeşitli görevleri yerine getirmek üzere eğitilmişlerdir.

Kuşa benzeyen dronlar bu operasyonel bağlamların birçoğunda düşman güçleri gözetlemenin ya da sadece daha iyi durumsal farkındalık kazanmanın bir yolu olarak değerl. ABD merkezli FLIR Systems'in cep boyutundaki Black Hornet'i gibi mevcut nano dronların yetenekleri göz önüne alındığında, kuş benzeri tasarımların her ikisi de potansiyel olarak bir veya daha fazla gündüz ve/veya gece yetenekli tam hareketli video kamera ve bu yayınları elde tutulan bir kontrolöre geri gönderecek bağlantılar taşıyabilecek kadar ebat ve yerel gözetim ve keşif yeteneklerine sahipler.

Çin kuş dronları mikro savaş başlıkları da dahil olmak üzere başka faydalı yükler de taşıyabilir. Sadece çok küçük boyutlu bir patlayıcıya sahip bir kamikaze konfigürasyonu bile, özellikle siper arkasındaki bireylere karşı faydalı etkiler sunuyor.

Biyomimetik insansız hava araçları genel olarak kuş gibi görünme avantajına sahiptir, bu da onları tespit etmeyi ve bir tehdit olarak sınıflandırmayı zorlaştırabilir. Jiaolong Komandolarının yeni ortaya çıkan görüntülerinde görülen iki biyomimetik insansız hava aracından küçük olanı, sıradan bir bakışla gerçek bir kuştan ayırt edilmesi özellikle zor olacak gibi görünüyor.

Dron gibi görünen küçük ve yüksek manevra kabiliyetine sahip dronlar, bırakın düşürülmeye çalışılmalarını, tespit ve ayırt edilmeleri söz konusu olduğunda bile önemli zorluklar yaratmaktadır. Birinci şahıs görüşlü (FPV) kamikaze droneların ve diğer düşük kaliteli silahlandırılmış tiplerin savaş alanının her iki tarafında da mutlak bir bela haline geldiği Ukrayna'daki savaş, bu tehditlerin şu anda ne kadar gerçek olduğunu ve gelecekte nasıl büyüyeceklerini ortaya koymaya yardımcı oldu.

Daha önce de belirtildiği gibi, kuş benzeri insansız hava araçlarını (ve kamera taşıyan gerçek kuşları) gizlice gözetleme yapmak ve diğer görevleri yerine getirmek için kullanma fikri yeni değildir. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Soğuk Savaş dönemindeki Aquiline Projesi bu projelerin ne kadar eskiye dayandığının en iyi örneğidir.

Jiaolong Komandolarının yeni videosu, Çin'de potansiyel olarak askeri kullanım için geliştirilmekte olan kuş benzeri UAS'lerin ilk kez gözlemlenişi değil. 2022 yılında ülkenin Northwestern Polytechnical Üniversitesi'nden bir ekip, 2 saat 34 dakika 38 saniye boyunca havada kalan kuş benzeri bir drone tasarımı kullanarak tek bir batarya şarjı kullanarak insansız bir ornithopterin en uzun uçuş süresi için Guinness Dünya Rekoru kırmıştı. Ornitopter, kanat çırparak uçan bir hava aracı olarak tanımlanmaktadır. Aynı ekip üç saat, beş dakika ve 30 saniye süren bir uçuşla bu rekoru tekrar kırdığını iddia etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve başka yerlerde de karada ve denizde, dalgaların üstünde ve altında kullanılmak üzere diğer tür biyomimetik mürettebatsız yeteneklere yönelik daha geniş bir ilgi devam etmektedir. Örneğin, geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen yıllık Modern Day Marine konferansında bir ABD Deniz Piyadeleri subayı, hizmetlerinin potansiyel bir savaş alanı aracı olarak bir "karasal yılan" drone'u araştırdığını vurguladı.

Modern Day Marine'deki brifingi sırasında birliğin Savaş Geliştirme ve Entegrasyon Komutanlığı'nda (CD&I) kıdemli UAS yetenekleri entegrasyon sorumlusu olan Yarbay Keenan Chirhart, "On yıl önce bana savaş işlevleri için araştırdığımız robotik bir yılan olduğunu söyleseydiniz size inanmazdım" dedi.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, Çin'in Jiaolong Komandolarının şu anda ne kadar aktif bir şekilde kuş drone'u ya da son zamanlarda ortaya çıkan videolarda görülen diğer yeteneklerden herhangi birini kullanıyor olabileceği bilinmemektedir. Yine de, gişe rekorları kıran bir aksiyon filmine ya da video oyununa ait bir şey gibi görünmesine rağmen, biyomimetik dronlar gerçek potansiyel askeri uygulamalara sahip olmaya devam ediyor.