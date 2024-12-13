Çin'in eski yıldızı 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Çin futbolunun büyük yolsuzluk ve manipülasyon iddialarıyla sarsıldığı bu dönemde, Li Tie’nin aldığı ceza, sporda kaybolan güveni yeniden inşa etmek için atılan adımlardan biri olarak görülüyor.

Futbolculuktan teknik direktörlüğe yükselirken karanlık bir yol

Li Tie, 2000’li yılların başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’da Wayne Rooney ile birlikte oynayarak tanınan bir futbolcuydu. 2002 yılında, Çin milli takımıyla Dünya Kupası’na katılma başarısı gösteren Li, Çin futbolunun en tanınan simalarından biri haline geldi. Ancak, futbolculuk kariyerinin ardından Çin milli futbol takımı teknik direktörlüğüne getirilmesiyle birlikte, başarılı bir liderlik serüveninin yerini skandal kararlar aldı.

Çin futbolu, 2022 Dünya Kupası’ndaki başarısız eleme süreci sonrasında geniş çaplı bir yolsuzluk soruşturmasına sahne oldu. Bu kapsamda Li Tie de suçlanan ilk isimlerden biri oldu. Wuhan’da görülen davada, Li’nin 2019 ile 2021 yılları arasında 50 milyon yuan (yaklaşık 6.8 milyon dolar) rüşvet aldığı tespit edildi.

Protokoller, Li'nin bu parayı, milli takıma oyuncu seçimi yapmak ve bazı kulüplerin maçlarını kazanmasına yardım etmek için aldığını belirtti. Ayrıca, baş antrenörlük görevini alabilmek için, kulüp ile 3 milyon yuan (yaklaşık 412 bin dolar) tutarında bir rüşvet düzenlediği de ortaya çıktı.

ÇİN FUTBOLUNUN KİRLİ GEÇMİŞİ

Çin futbolunun, Xi Jinping'in dünya futbolunun süper gücü olma vizyonunun tersine, sürekli bir ekonomik kötü yönetim, derinleşen yolsuzluklar ve hayal kırıklığı yaratan performanslar ile mücadele ettiği biliniyor. Li Tie’nin yolsuzluk suçlamaları, bu genel karanlık tablonun bir parçası olarak, Çin futbolunun en üst düzeyinde büyük bir temizlik ihtiyacını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Li, 2015-2019 yılları arasında çalıştırdığı kulüplerde de maç sonuçlarını manipüle etmekle suçlanıyor. Bu dönemde, kulüp başarısını hızla arttırmak için rüşvet verme yoluna gittiği ifade ediliyor.

Li Tie, suçlamalarla ilgili son derece pişmanlık duyduğunu belirttiği bir belgeselinde, geçmişte "düzenlenen maçları en çok küçümsediğini" ve "bu yolun kulübün sıralamasını yükseltmek için kısa bir yol olduğunu" fark ettiğini söyledi. "Yanlış yola girmek, bana kısa vadede başarı sağladı ancak uzun vadede sadece daha kısa bir görüşe sahip olmama neden oldu" dedi.

ÇİNLİ FUTBOLSEVERLERİN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Li Tie, Çin futbolunun yıldızlarından biriydi. Ancak teknik direktörlük kariyerinin başında beklentilerin oldukça yüksek olduğu Li, iki yıl içinde hayal kırıklığı yaratan sonuçlarla görevinden istifa etti. Çin milli takımının 2022 Dünya Kupası elemelerindeki başarısız performansı, taraftarlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmış ve Li’nin görevden ayrılmasına sebep olmuştu.

Çinli futbolseverler, bir zamanlar ülkenin gururu olan Li’nin, futbolun kirli yüzüyle tanışması ve bu yolsuzluklara bulaşması, Çin futbolunun geleceği adına daha büyük soru işaretleri doğurmuş oldu. Li’nin aldığı ceza, ülkenin futbolunda temizliğe yönelik atılan bir adım olarak görülse de, Çin futbolunun temelden bir reforma ihtiyaç duyduğunun en açık göstergesi oldu.