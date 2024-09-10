Çin’in ihracat oranı beklentileri aştı

Reuters analistlerine göre açıklanan son rakamlar, ABD doları bazında yıllık %6,5′lik büyüme tahmininin üzerinde.

Çin'de ithalat %0,5 arttı. Veriler bunun ABD doları cinsinden bir yıl öncesine göre beklenen %2′lik artıştan daha az olduğunu gösteriyor. Temmuz ayında ihracat bir yıl öncesine göre %7 artarken, ithalat ise beklenenden fazla %7,2 arttı.

CNBC’nin resmi veri hesaplamalarına göre Çin'den AB ülkelerine yapılan ihracat %13 artarak en fazla büyüdü.

Veri analistleri, Çin’in ABD’den ithalatının geçen yıla göre Ağustos ayında %12 arttığını, AB’den ithalatının ise düştüğünü gösterdi. ASEAN’dan ithalat ise %5 arttığını belirtiyor.