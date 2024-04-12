Çin'in ihracatı ve ithalatı azaldı

Kaynak: AA
Çin'in ihracatı ve ithalatı azaldı
Çin'in ihracatı ve ithalatı yeni yıla beklentilerin üzerinde artışla başlaması sonrasında martta yeniden gerilemesi, dış ticaretteki zayıflığın sürdüğüne işaret etti. İhracat yıllık bazda yüzde 7,5, ithalat ise yüzde 1,9 gerileme gösterdi.

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre Mart 2024’te ihracat, yıllık bazda yüzde 7,5 azalış kaydederek 279,7 milyar dolara, ithalat ise yüzde 1,9 azalarak 221,1 milyar dolara geriledi. Dış ticaret fazlası 58,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracattaki azalma, Çinli finansal veri sağlayıcısı Wind'in yüzde 2,1'lik azalış tahmininden çok daha sert olurken ilk 2 aydaki yüzde 7,1 artışa karşı oluşturdu.

Analistler, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılması sonrasında 2023’ün mart ayında ihracatta kaydedilen yüzde 14,8'lik artışın yarattığı yüksek baza dikkat çekse rakamlar ülkenin dış ticaretteki zayıflığının sürdüğünü ifade ediyor.

İlk 2 ayda yüzde 3,5 artış gösteren ithalatın, martta yüzde 1,9 azalması da aynı yönde bir işaret olduğu belirtiliyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in geçen hafta Pekin'e gerçekleştirdiği ziyarette işaret ettiği, bazı sanayi kollarındaki "kapasite fazlası üretimin", dış satımdaki zayıflıktan negatif etkileneceği tahmin ediliyor.

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