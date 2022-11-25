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Çin’de apartmanda yangın: 10 ölü, 9 yaralı

Çin’in Sincan Uygur Bölgesi’nde bir apartman dairesinde çoklu prizin alev alması sonucu çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 11:56
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Çin'in Sincan Uygur Bölgesi'ndeki bir apartmanda çıkan yagında 10 kişi öldü 9 kişi yaralandı

Çin’de apartmanda yangın: 10 ölü, 9 yaralı
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Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne bağlı Urumçi kentinin Tianshan semtindeki bir apartmanın 15. katındaki bir dairede yangın çıktı. Yatak odasındaki çoklu prizin alev almasıyla çıkan yangının yerel saatle 19.49 sırlarında başladığı bildirildi. Alevlerin 17. kata kadar sıçradığı yangını itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saat sonra söndürebildi. Yangın sonucunda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


BARİYERLER SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI ENGELLEDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yangına müdahale etmek isteyen itfaiye araçlarının Covid-19 ile mücadele nedeniyle bariyerlerle kapatılan sokaklardan geçmekte zorlandığı görüldü.


Öte yandan, Çin’in basınına göre yangının yaşandığı apartmanın yer aldığı sitenin salgınla mücadelede düşük riskli olarak tanımlandığı iddia edildi.

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