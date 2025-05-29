Çin’in Tianwen-2’si asteroit avına çıktı! Uzayda yeni keşif

Düzenleme: Kaynak: DHA

Çin, asteroit keşfi için geliştirdiği "Tianwen-2" uzay aracını uzaya fırlattı. 10 yıl sürecek görevde, uzay aracı "2016HO3" asteroitinden örnekler toplayıp Dünya’ya döndürecek.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), fırlatmanın Pekin saatiyle 01.31’de Sichuan’daki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden yapıldığını duyurdu.

uzayda-yeni-kesif-cinin-tianwen-2si-asteroit-avina-cikti-yenicag-1.jpeg

Uzay aracı, "Uzun Yürüyüş-3B Y110" roketiyle fırlatıldı ve yaklaşık 18 dakika sonra Dünya’ya yakın asteroit "2016HO3"e doğru transfer yörüngesine oturdu.

uzayda-yeni-kesif-cinin-tianwen-2si-asteroit-avina-cikti-yenicag-1.jpg

CNSA’ya göre, "Tianwen-2" görevi, Güneş Sistemi’nin erken oluşumu ve asteroitlerin evrimi hakkında bilimsel veriler toplamayı amaçlıyor.

Uzayda Mucize Yaratan NASA’nın dahi mühendisi Ed Smylie öldü! Apollo 13 astronotlarını kurtaran zekaydıUzayda Mucize Yaratan NASA’nın dahi mühendisi Ed Smylie öldü! Apollo 13 astronotlarını kurtaran zekaydı

uzayda-yeni-kesif-cinin-tianwen-2si-asteroit-avina-cikti-yenicag-2.jpeg

10 yıl sürecek görevde, uzay aracı "2016HO3" asteroitinden örnekler toplayıp Dünya’ya döndürecek.

uzayda-yeni-kesif-cinin-tianwen-2si-asteroit-avina-cikti-yenicag-3.jpeg

Sonrasında, Mars yörüngesinin ötesindeki ana kuşak kuyruklu yıldızı "311P"ye ulaşarak keşif çalışmalarını sürdürecek.

Uzayın esrarengiz misafiri bilim dünyasını hayrete düşürdüUzayın esrarengiz misafiri bilim dünyasını hayrete düşürdü

uzayda-yeni-kesif-cinin-tianwen-2si-asteroit-avina-cikti-yenicag-4.jpeg

uzayda-yeni-kesif-cinin-tianwen-2si-asteroit-avina-cikti-yenicag-5.jpeg

Sovyetlerden kalma uzay aracı 53 yıl sonra Dünya’ya düşecek: Türkiye de risk altındaSovyetlerden kalma uzay aracı 53 yıl sonra Dünya’ya düşecek: Türkiye de risk altında

uzayda-yeni-kesif-cinin-tianwen-2si-asteroit-avina-cikti-yenicag-6.jpeg

Uzayda yeni keşif: Çin’in Tianwen-2’si asteroit avına çıktı!

Uzayda yeni keşif: Çin’in Tianwen-2’si asteroit avına çıktı!

Çin'in yeni taykonot ekibi uzay yolundaÇin'in yeni taykonot ekibi uzay yolunda

Uzayda yeni keşif: Çin’in Tianwen-2’si asteroit avına çıktı!

Uzayda yeni keşif: Çin’in Tianwen-2’si asteroit avına çıktı!

Son Haberler
İlkay İstanbul’a geldi: 2 yıllık imza atacak
İlkay İstanbul’a geldi: 2 yıllık imza atacak
Sabancı Holding dev şirketi 1 dolara sattı! 5 milyon dolar zarar etti...
Sabancı Holding dev şirketi 1 dolara sattı! 5 milyon dolar zarar etti...
Bulgaristan, Türklerle zenginleşiyor
Bulgaristan, Türklerle zenginleşiyor
Kanada’da orman yangını: 17 bin kişi için tahliye emri
Kanada’da orman yangını: 17 bin kişi için tahliye emri
Belediye Başkan Yardımcısı içip içip havaya ateş etti! Magandalığa soyundu
Belediye Başkan Yardımcısı içip içip havaya ateş etti! Magandalığa soyundu