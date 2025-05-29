Çin’in Tianwen-2’si asteroit avına çıktı! Uzayda yeni keşif

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), fırlatmanın Pekin saatiyle 01.31’de Sichuan’daki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden yapıldığını duyurdu.
Uzay aracı, "Uzun Yürüyüş-3B Y110" roketiyle fırlatıldı ve yaklaşık 18 dakika sonra Dünya’ya yakın asteroit "2016HO3"e doğru transfer yörüngesine oturdu.
CNSA’ya göre, "Tianwen-2" görevi, Güneş Sistemi’nin erken oluşumu ve asteroitlerin evrimi hakkında bilimsel veriler toplamayı amaçlıyor.
Uzayda Mucize Yaratan NASA’nın dahi mühendisi Ed Smylie öldü! Apollo 13 astronotlarını kurtaran zekaydı
10 yıl sürecek görevde, uzay aracı "2016HO3" asteroitinden örnekler toplayıp Dünya’ya döndürecek.
Sonrasında, Mars yörüngesinin ötesindeki ana kuşak kuyruklu yıldızı "311P"ye ulaşarak keşif çalışmalarını sürdürecek.
Uzayın esrarengiz misafiri bilim dünyasını hayrete düşürdü
Sovyetlerden kalma uzay aracı 53 yıl sonra Dünya’ya düşecek: Türkiye de risk altında
Çin'in yeni taykonot ekibi uzay yolunda