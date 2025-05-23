Uzayda Mucize Yaratan NASA’nın dahi mühendisi Ed Smylie öldü! Apollo 13 astronotlarını kurtaran zekaydı

1970’te Apollo 13’te yaşanan patlama sonrası üç astronotun hayatta kalmasını sağlayan hava filtresini doğaçlama tasarlayan ekibin parçası olan NASA mühendisi Ed Smylie, 21 Nisan’da Tennessee’deki huzurevinde 95 yaşında öldü.

Oğlu Steve Smylie, babasının demans komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU:

NTV’nin yer alan bilgilere göre, 1970’te Apollo 13 astronotları, uzay araçlarındaki patlama yüzünden ölümle burun buruna geldi. Ed Smylie ve NASA mühendisleri, astronotları kurtaran geçici bir hava filtresi tasarlayarak tarihe geçti.

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95 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Smylie, 21 Nisan’da Tennessee’deki bir bakımevinde 95 yaşında hayata veda etti. Oğlu Steve Smylie, babasının bunama hastalığından kaynaklanan komplikasyonlar yaşadığını belirtti.

AY GÖREVİ İPTAL OLDU

Apollo 13, 11 Nisan 1970’te Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı. Mürettebat, Ay’a iniş yapacak üçüncü Apollo ekibi olacaktı. Görevin ikinci gününde oksijen tankı patladı, görev korkunç bir şekilde ters gitti. Komuta modülü hasar aldı, mürettebat Ay modülüne sığındı. Ay’a iniş hedefi böylece iptal oldu.

MÜRETTEBATI EVE DÖNDÜRMEK

Üç astronotu Dünya’ya döndürmek için yeterli oksijen vardı. Ancak Ay modülünün ekipmanı, yalnızca iki kişinin karbondioksitini filtreleyecek şekilde tasarlanmıştı. Daha fazla filtreleme kapasitesi olmadan mürettebat hayatta kalamazdı.

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KURTARMA PLANI DEVREYE GİRDİ

Smylie, Associated Press’e verdiği demeçte, acil durumu öğrendiğinde evde televizyon izlediğini ve hemen Houston’daki Uzay Aracı Merkezi’ne gittiğini anlattı. Smylie ve ekibi, hızla bir kurtarma planı geliştirdi.

ADIM ADIM ÇALIŞAN SİSTEM

Mürettebatın depolama listesindeki malzemelerle -plastik torbalar, uzay giysisi hortumları ve koli bandı gibi- çalışan bir sistem tasarladılar. NASA, tasarımı astronotlara telsizle aktardı. Astronotlar talimatları başarıyla uyguladı. Tehlikeler devam etti -uzay gemisi Dünya’ya dönerken atmosfere doğru açıyla girmeliydi- ancak 17 Nisan’da Güney Pasifik’e güvenli iniş yaptılar.

ÖVGÜLERİ KABUL ETMEDİ

Smylie, NASA’nın sözlü tarihçesinde, astronotları kurtaran cihaza dair “üniversitede ikinci sınıf bir makine mühendisliği öğrencisi bile bunu yapabilirdi” diyerek övgüleri reddetti.

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