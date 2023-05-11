Çin'in Tiencou-6 kargo mekiği uzay istasyonuna ulaştı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, Tiencou-6 kargo mekiğinin, "uzay istasyonun çekirdek modülünün arka iskelesine demirlediği" bildirildi.

Mekik, dün gece saatlerinde Long March 7 Y7 roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Kargo mekiği, Şıncou-15 görevi kapsamında halen istasyonda görev yapan 3 kişilik taykonot ekibi için ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra uzay istasyonu için yakıt, yedek parça, bakım ve uygulama donanımları taşıyor.

Uzay istasyonuna daha önce 29 Mayıs 2021'de Tiencou-2, 20 Eylül 2021'de Tiencou-3, 9 Mayıs 2022'de Tiencou-4 ve 12 Kasım 2022'de Tiencou-5 mekikleriyle ikmal seferleri yapılmıştı.

ÇİN'İN UZAY İSTASYONU KURMA PLANI

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve uzay teleskobundan oluşması planlanan "Tiengong" (gök sarayı) istasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül, 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (gökleri düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatılmıştı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanmış, kurulum aşamasının ardından "uygulama ve geliştirme aşaması" başlamıştı.

"Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

3 kişilik taykonot ekibi dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (kutsal gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (gök gemisi) mekikleriyle ikmal malzemeleri taşınıyor.