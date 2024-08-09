Çin'in ÜFE'si Temmuz'da düştü

Çin'in tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Temmuz ayında yıllık bazda %0,5 yükselerek Reuters anketine katılan ekonomistlerin tahmin ettiği %0,3'lük artışı geride bıraktı. Bu beklenmedik artış Şanghay Bileşik endeksini %0,12 ve blue-chip CSI 300 endeksini %0,14 oranında yükseltti. Benzer şekilde, temel tüketim malları ve gayrimenkul hisseleri de kazançlar gördü, ikincisi %2,41 oranında yükseldi. Ancak sağlık hisseleri %1,06 oranında düştü. Analistler, enflasyondaki artışa rağmen bunun daha fazla parasal gevşemeyi engellemeyeceğini düşünüyor ve bu yıl en az bir faiz indirimi daha öngörüyor ve küresel faiz indirimleri ivme kazanırsa daha da fazla faiz indirimi olabilir.

Çin hisselerindeki artış, beklentileri aşan ve ABD işgücü piyasasına ilişkin endişeleri hafifleten ABD işsizlik başvurularındaki önemli düşüşle desteklenen küresel piyasalardaki kazanımları yansıttı. Japonya'nın Nikkei endeksi de %1,16 toparlanarak önceki kayıpları telafi ederken, daha zayıf yen, ABD'de büyük bir faiz indirimi için beklentilerin azaldığını yansıttı. Dünya çapındaki yatırımcılar, daha geniş piyasa eğilimlerine ve ekonomik değişimlere işaret edebilecekleri için bu göstergeleri yakından izliyor.

Çin'in TÜFE artışı artan tüketici fiyatlarına işaret etse de, anlık rakamların ötesine bakmak önemlidir. ING'nin Greater China baş ekonomistine göre, daha fazla parasal gevşeme için yer var. Bu beklenen faiz indirimi, enflasyon hedefleriyle çakışmadan ekonomik büyümeyi destekleyebilir. Gözlemciler, Çin'deki bu iç ayarlamaların küresel parasal eğilimlerle nasıl uyumlu olabileceğini ve büyük ekonomileri istikrara kavuşturmak ve canlandırmak için koordineli çabaların sinyalini verebileceğini not etmelidir.