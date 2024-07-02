Çinli atlet eleştirmenleri susturdu

Yanni Wu katıldığı son yarışmada Asya rekorunu kırarak "görünüş tartışmasını" sona erdirdi. Wu, geçen ayın 30'unda Shandong Eyaleti'nin Rizhao kentinde düzenlenen 2024 Ulusal Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 100 metre engelli finalini kazandı. Bu turnuvaya Wu'nun yanı sıra Lin Yuwei ve Sha Xining gibi birçok üst düzey Çinli oyuncu da katıldı.

Wu 12.74 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini birinci olarak geçti. Bu derece Asyalı kadınlar 100 metre engellide en iyi derece olarak kaydedildi.

Özellikle geçen Mayıs ayında Çin'in güneydoğu kıyısındaki Xiamen'de düzenlenen 2024 Elmas Ligi Yarışması'nda kadınlar 100 metre engellide 13.04 saniyelik derecesiyle 10. sırada yer almasından sonra koşulara makyajla çıkmasından dolayı eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

2024 Elmas Ligi Yarışması'nda beklentilerin çok altında kalan performansından sonra Çinli atletizm taraftarları Yanni Wu 'nun yarışmaya ağır göz makyajı ve gözlerinin etrafına yıldız çıkartmaları takarak katılmasını eleştirmişlerdi. Bazı hayranları onun şöhreti kaldıramadığını ve giderek sporu geri plana atıp görünüşe odaklandığı yönünde eleştirilerde bulunmuşlardı.

100 metre engellide Çin'deki en yüksek ortalamaya sahip, gelecek vaat eden yıldız atlet 2024 Paris Olimpiyatları'nda Çin milli takımı için yarışacak.