Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

Her zaman orada olan lütfu fark edecek kadar uzun olmayı öğrenmek mi?İleriye doğru hareket güzel bir şeydir. Birçoğumuz güzel bir gelecek için umutsuzuz ve bunda yanlış bir şey yok. Ve bu da doğrudur: Yavaşlıkta yanlış bir şey yoktur. Doğada etrafınızda milyarlarca farklı şey olması gerektiği gibi yavaş bir hızda hareket eder.