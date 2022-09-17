17 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

Katıldığı bir partide uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullanan Subaşı "Hiçbir çiçek başka bir yerde olmak için acele etmiyor. Hiçbir dalga vaktinden önce kıyıya doğru ilerlemez" dedi

Galeri Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 05:43
Takip Et
1/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

2/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

Mısırlı sevgilisi Meedo ile barışan Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz cuma akşamı katıldığı özel bir partideki görüntüleri olay oldu.

3/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

İlk olarak sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler hakkında bazı yayın organları, Subaşı'nın uyuşturucu kullandığını iddia etti.

4/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

Subaşı'nın daha önce de uyuşturucu kullandığına dair bazı iddialar ortaya atılmış ancak ünlü isim bu iddiaları yalanlamıştı.

5/26

6/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

Subaşı'nın görüntülerinin çıkmasının ardından Acun Ilıcalı da hemen devreye girdi.

7/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

Ünlü yapımcı, kızı Melisa'yı annesinin yanından aldırmak adına özel jetini gönderdi.

8/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

Görüntülerin sosyal medyada dolaştığı sırada Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da oldukça dikkat çekti.

9/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

Subaşı paylaşımında, 'Hiçbir çiçek başka bir yerde olmak için acele etmiyor. Hiçbir dalga vaktinden önce kıyıya doğru ilerlemez' gibi ifadeler kullandı.

10/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

İşte o paylaşımın tamamı.

11/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

Hâlâ olman gereken kişi oluyorsun ve bu da doğru: Ya her zaman olduğun kişiden daha fazlası olma konusunda endişelenmen gerekmiyorsa? Ya şu anda kim olduğunuz fazlasıyla yeterliyse ve bu sadece yavaşlama ve değerinizi anlama meselesiyss.?

12/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

Her zaman orada olan lütfu fark edecek kadar uzun olmayı öğrenmek mi?İleriye doğru hareket güzel bir şeydir. Birçoğumuz güzel bir gelecek için umutsuzuz ve bunda yanlış bir şey yok. Ve bu da doğrudur: Yavaşlıkta yanlış bir şey yoktur. Doğada etrafınızda milyarlarca farklı şey olması gerektiği gibi yavaş bir hızda hareket eder.

13/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

Hiçbir çiçek başka bir yerde olmak için acele etmiyor. Hiçbir dalga vaktinden önce kıyıya doğru ilerlemez. Yağmur hızla yağsa bile, bu düzeyde bir kuvvetin oluşması zaman aldı.

14/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

Şu anda nerede olursan ol yeter. Burada büyüme nasıl görünüyorsa iyi ve önemli. Umarım kalbiniz değişim, şifa ve dönüşüm için can atmaya devam eder ve umarım ayaklarınızın altındaki toprağı da hatırlarsınız. Güneş tepenizde parlıyor. Rüzgar.

15/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

Çok anlamlı. Büyümeden önce kendinizin daha iyi bir versiyonu olmak zorunda değilsiniz. İşte buradasın, yeter.

16/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

İşte o paylaşım...

17/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

18/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

19/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

20/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

21/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

22/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

23/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

24/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

25/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

26/26
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İtalya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti
1
﻿İtalya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti
﻿İtalya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
2
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
﻿İktidarın bir seçim yatırımı daha ortaya çıktı. Ucuz konuttan sonra sıra şimdi de buna geldi
3
﻿İktidarın bir seçim yatırımı daha ortaya çıktı. Ucuz konuttan sonra sıra şimdi de buna geldi
﻿İktidarın bir seçim yatırımı daha ortaya çıktı. Ucuz konuttan sonra sıra şimdi de buna geldi
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
4
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor
5
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor
﻿Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi personel alacak
6
﻿Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi personel alacak
﻿Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi personel alacak
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
7
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
﻿58 ülkede kullanılan Uber hacklendi. Sistem ve güvenlik açıkları ortaya çıktı
﻿58 ülkede kullanılan Uber hacklendi. Sistem ve güvenlik açıkları ortaya çıktı
﻿58 ülkede kullanılan Uber hacklendi. Sistem ve güvenlik açıkları ortaya çıktı
﻿10 gündür haber alınamayan adam, evinde halıya sarılı halde ölü bulundu
﻿10 gündür haber alınamayan adam, evinde halıya sarılı halde ölü bulundu
﻿10 gündür haber alınamayan adam, evinde halıya sarılı halde ölü bulundu
﻿Hatayspor'da isyan: İstifa açıklaması
﻿Hatayspor'da isyan: İstifa açıklaması
﻿Hatayspor'da isyan: İstifa açıklaması
﻿İlhan Palut'tan flaş açıklamalar: Hiç hak etmedik
﻿İlhan Palut'tan flaş açıklamalar: Hiç hak etmedik
﻿İlhan Palut'tan flaş açıklamalar: Hiç hak etmedik
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Erdoğan Şanghay Zirvesi'ne katıldı. Ziyaretten dikkat çeken fotoğraflar
﻿Erdoğan Şanghay Zirvesi'ne katıldı. Ziyaretten dikkat çeken fotoğraflar
﻿Erdoğan Şanghay Zirvesi'ne katıldı. Ziyaretten dikkat çeken fotoğraflar
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿Oyuncu Gülcan Arslan bikinisini giyip çatıya çıktı. .Görenlerin şaşkınlıktan ağzı açık kaldı
﻿Oyuncu Gülcan Arslan bikinisini giyip çatıya çıktı. .Görenlerin şaşkınlıktan ağzı açık kaldı
﻿Oyuncu Gülcan Arslan bikinisini giyip çatıya çıktı. .Görenlerin şaşkınlıktan ağzı açık kaldı
﻿Arka Sokaklar'ın küçük Tekin'i büyüdü, magazin haberlerine konu olmaya başladı. Sevgilisi ile bakın nasıl görüntülendi
﻿Arka Sokaklar'ın küçük Tekin'i büyüdü, magazin haberlerine konu olmaya başladı. Sevgilisi ile bakın nasıl görüntülendi
﻿Arka Sokaklar'ın küçük Tekin'i büyüdü, magazin haberlerine konu olmaya başladı. Sevgilisi ile bakın nasıl görüntülendi
﻿İngilizler yasta. Kraliçe için köprüler mora büründü
﻿İngilizler yasta. Kraliçe için köprüler mora büründü
﻿İngilizler yasta. Kraliçe için köprüler mora büründü
﻿Gülcan Arslan siyah bikinisiyle çatıda poz verdi
﻿Gülcan Arslan siyah bikinisiyle çatıda poz verdi
﻿Gülcan Arslan siyah bikinisiyle çatıda poz verdi
﻿Merkez Bankası yıl sonunda doların ne kadar olacağını açıkladı. Saray'ın açıkladığının da üstünde
﻿Merkez Bankası yıl sonunda doların ne kadar olacağını açıkladı. Saray'ın açıkladığının da üstünde
﻿Merkez Bankası yıl sonunda doların ne kadar olacağını açıkladı. Saray'ın açıkladığının da üstünde
﻿En çok üniversite öğrencisi bulunan iller
﻿En çok üniversite öğrencisi bulunan iller
﻿En çok üniversite öğrencisi bulunan iller
﻿Kapış kapış gitti: Çin'de iPhone 14 kuyruğu
﻿Kapış kapış gitti: Çin'de iPhone 14 kuyruğu
﻿Kapış kapış gitti: Çin'de iPhone 14 kuyruğu
﻿Yazık Türkçe tabela kalmadı. Burası Suriye değil bakın neresi
﻿Yazık Türkçe tabela kalmadı. Burası Suriye değil bakın neresi
﻿Yazık Türkçe tabela kalmadı. Burası Suriye değil bakın neresi
﻿Survivor Nagihan derin yırtmaçlı pozuyla göz kamaştırdı
﻿Survivor Nagihan derin yırtmaçlı pozuyla göz kamaştırdı
﻿Survivor Nagihan derin yırtmaçlı pozuyla göz kamaştırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.