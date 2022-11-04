Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

"Mutluluğunu sosyal medyada paylaşma Şeyma" diye kendini uyaran sosyal medya fenomeni "Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum. Bazen onları paylaşırım. Her neyse çok heyecanlıyım" diyerek müstakbel eşini de paylaştığı gönderiye ekledi.