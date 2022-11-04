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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

Geçtiğimiz günlerde "Karın olmak için sabırsızlanıyorum" mesajını yazan ve gelinlikli kadın emojisi ekleyen 32 yaşındaki Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Meedo ile evleneceğini düğün davetiyesini paylaşarak duyurdu.

Galeri Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 12:28
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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

TV 8'in patronu Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirdikten sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile bir küs bir barışık aşk yaşayan Şeyma Subaşı evleneceğini duyurdu.

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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

Subaşı düğün davetiyesini sosyal medyada takipçileri ile paylaşıp çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

Düğün davetiyesini paylaşan Şeyma Subaşı'nın İngilizce yazdığı not da dikkat çekti.

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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

"Mutluluğunu sosyal medyada paylaşma Şeyma" diye kendini uyaran sosyal medya fenomeni "Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum. Bazen onları paylaşırım. Her neyse çok heyecanlıyım" diyerek müstakbel eşini de paylaştığı gönderiye ekledi.

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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

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Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı

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