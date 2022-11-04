Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı
Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı
Geçtiğimiz günlerde "Karın olmak için sabırsızlanıyorum" mesajını yazan ve gelinlikli kadın emojisi ekleyen 32 yaşındaki Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Meedo ile evleneceğini düğün davetiyesini paylaşarak duyurdu.
TV 8'in patronu Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirdikten sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile bir küs bir barışık aşk yaşayan Şeyma Subaşı evleneceğini duyurdu.
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Subaşı düğün davetiyesini sosyal medyada takipçileri ile paylaşıp çok heyecanlı olduğunu ifade etti.
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Düğün davetiyesini paylaşan Şeyma Subaşı'nın İngilizce yazdığı not da dikkat çekti.
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"Mutluluğunu sosyal medyada paylaşma Şeyma" diye kendini uyaran sosyal medya fenomeni "Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum. Bazen onları paylaşırım. Her neyse çok heyecanlıyım" diyerek müstakbel eşini de paylaştığı gönderiye ekledi.