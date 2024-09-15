Çinli otomotiv devi BYD, Volkswagen’i geçti! Zirveye yerleşti

Bu rakam, BYD’yi çalışan sayısı bakımından dünyanın en büyük otomobil üreticisi yapıyor.

BYD çalışan sayısı 900 bini geçti.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 200 bin yeni çalışan istihdam eden BYD, bu büyümenin önemli bir kısmını son iki yılda işe aldığı 50 bin üniversite mezunuyla sağladı.

Şirket; batarya teknolojisi, akıllı sürüş sistemleri ve otomobil teknolojileri gibi alanlara Ar-Ge yatırımları yaptığını ifade etti.



Şirket ayrıca Avrupa’da iddialı hedeflere sahip. BYD Avrupa CEO’su Michael Shu, bu yılın başlarında Macaristan’daki fabrikanın açılışından önce Avrupa elektrikli araç pazarının yüzde 5’ini hedeflediklerini açıklamıştı.

BYD, son yıllarda gerçekleştirdiği büyüme stratejisiyle dikkat çekmeye devam ediyor. BYD toplam çalışan sayısı 900 bini aşarken, bunların 110 binden fazlası araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) departmanında görev alıyor.

BYD’nin bu stratejisi, satış rakamlarına da olumlu yansıyor. Şirket, ikinci çeyrekte Honda ve Nissan’ı geride bırakarak dünya çapında en çok satış yapan yedinci otomobil üreticisi oldu. Ayrıca Çin’de araç satışlarında üst üste rekorlar kırdı.

BYD SATIŞLARI REKORA KOŞUYOR

BYD otomobil satışları ilk dokuz ayda 1 milyonu aştı. Şirketin hibrit ve elektrikli otomobilleri yeni rekora koşuyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Volkswagen’in dünya çapında 700 bine yakın çalışanı bulunuyor. Hemen arkasında ise 400 bin çalışan ile Toyota Motor yer alıyor. BYD ise bir yılda kazandığı 200 bin çalışanla tüm zamanların en büyük şirketlerinden biri haline geldi.

BYD sadece Ağustos ayında 373 bin 82 hibrit ve elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında kırılan bir önceki rekoru geride bırakmış oldu. Plug-in hibrit araç satışları Ağustos’ta 222 bin adedin üzerine çıkarak şirket için art arda altıncı rekor anlamına geliyor.