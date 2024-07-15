Çinli otomotiv devi Türkiye'den çekildi

Hozon Neta, geçen yıl 420 km menzilli Neta U modelini satışa sunmuştu. 2024’ün ilk çeyreğinde Neta Aya ve Neta GT, 2025 yılında ise Neta S modellerinin satışına başlamayı planlamış ve 2023 yılı için en az 12 showroom açmayı hedeflemişti.