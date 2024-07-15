Çinli otomotiv devi Türkiye'den çekildi

İstanbul Kağıthane’de bulunan showroom’unu boşaltan markanın internet sitesindeki irtibat telefonları artık çalışmıyor.
Hozon Neta'yı Türkiye’ye getiren GRS Automobility şirketi, çalışanlarının önemli bir bölümünü işten çıkardı.
GRS Automobility’nin distribütörlüğünü üstlendiği Hollandalı Carver markası da iflasını açıkladı.
Hozon Neta, geçen yıl 420 km menzilli Neta U modelini satışa sunmuştu. 2024’ün ilk çeyreğinde Neta Aya ve Neta GT, 2025 yılında ise Neta S modellerinin satışına başlamayı planlamış ve 2023 yılı için en az 12 showroom açmayı hedeflemişti.
Ancak, satışa başladıktan kısa bir süre sonra Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal edilecek elektrikli araçlar için tüketiciyi korumaya yönelik yeni şartlar getirdi.
Bu şartlar arasında, ithalatçı firmanın 7 bölgede 20 servis kurma zorunluluğu da bulunuyordu.
Bu kararın ardından birçok aracı gümrükte kalan Hozon Neta, yalnızca yeni düzenlemeden önce Türkiye’ye sokabildiği 53 adet elektrikli otomobili satabildi.
Ticaret Bakanlığı'nın "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ" kararı, 29 Aralık itibarıyla yürürlüğe girdi.
Bu karar, finansal yapısı güçlü olmayan ve alternatif motorlu araçları bulunmayan Çinli markaların Türkiye’deki faaliyetlerini zora soktu.
Bu gelişmeler sonucunda, Türkiye otomotiv pazarındaki Çinli marka sayısı 10’a geriledi. Hozon Neta, bu karardan etkilenen ilk marka oldu.
MÜŞTERİLER NE YAPACAK?
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, GRS Automobility, 8 ayda yalnızca 53 adet Neta U otomobil satabildi.
Yürürlükteki düzenlemeye göre, şirket satışlarını durdursa bile önümüzdeki 10 yıl boyunca müşterilerine yedek parça ve servis hizmeti sağlamak zorunda.
Türkiye faaliyetleri ve servisle ilgili sorulara yanıt almak için aranan GRS Automobility yetkililerine ulaşılamadı.