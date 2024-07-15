Çinli otomotiv devi Türkiye'den çekildi

Çinli otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Kasım 2023’te Türkiye pazarına büyük hedeflerle giren Çinli elektrikli araç üreticisi Hozon Neta, satış faaliyetlerini durdurdu.

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Çinli otomotiv devi Türkiye'den çekildi 1

İstanbul Kağıthane’de bulunan showroom’unu boşaltan markanın internet sitesindeki irtibat telefonları artık çalışmıyor.

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Çinli otomotiv devi Türkiye'den çekildi 2

Hozon Neta'yı Türkiye’ye getiren GRS Automobility şirketi, çalışanlarının önemli bir bölümünü işten çıkardı.

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Çinli otomotiv devi Türkiye'den çekildi 3

GRS Automobility’nin distribütörlüğünü üstlendiği Hollandalı Carver markası da iflasını açıkladı.

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Çinli otomotiv devi Türkiye'den çekildi 4

Hozon Neta, geçen yıl 420 km menzilli Neta U modelini satışa sunmuştu. 2024’ün ilk çeyreğinde Neta Aya ve Neta GT, 2025 yılında ise Neta S modellerinin satışına başlamayı planlamış ve 2023 yılı için en az 12 showroom açmayı hedeflemişti.

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Çinli otomotiv devi Türkiye'den çekildi 5

Ancak, satışa başladıktan kısa bir süre sonra Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal edilecek elektrikli araçlar için tüketiciyi korumaya yönelik yeni şartlar getirdi.

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Çinli otomotiv devi Türkiye'den çekildi 6

Bu şartlar arasında, ithalatçı firmanın 7 bölgede 20 servis kurma zorunluluğu da bulunuyordu.

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Çinli otomotiv devi Türkiye'den çekildi 7

Bu kararın ardından birçok aracı gümrükte kalan Hozon Neta, yalnızca yeni düzenlemeden önce Türkiye’ye sokabildiği 53 adet elektrikli otomobili satabildi.

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Çinli otomotiv devi Türkiye'den çekildi 8

Ticaret Bakanlığı'nın "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ" kararı, 29 Aralık itibarıyla yürürlüğe girdi.

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Çinli otomotiv devi Türkiye'den çekildi 9

Bu karar, finansal yapısı güçlü olmayan ve alternatif motorlu araçları bulunmayan Çinli markaların Türkiye’deki faaliyetlerini zora soktu.

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Çinli otomotiv devi Türkiye'den çekildi 10

Bu gelişmeler sonucunda, Türkiye otomotiv pazarındaki Çinli marka sayısı 10’a geriledi. Hozon Neta, bu karardan etkilenen ilk marka oldu.

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Çinli otomotiv devi Türkiye'den çekildi 11

MÜŞTERİLER NE YAPACAK?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, GRS Automobility, 8 ayda yalnızca 53 adet Neta U otomobil satabildi.

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Çinli otomotiv devi Türkiye'den çekildi 12

Yürürlükteki düzenlemeye göre, şirket satışlarını durdursa bile önümüzdeki 10 yıl boyunca müşterilerine yedek parça ve servis hizmeti sağlamak zorunda.

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Çinli otomotiv devi Türkiye'den çekildi 13

Türkiye faaliyetleri ve servisle ilgili sorulara yanıt almak için aranan GRS Automobility yetkililerine ulaşılamadı.

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Çinli otomotiv devi Türkiye'den çekildi 14
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