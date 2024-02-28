Çinli şirket AutoFlight, elektrikli hava taksisinin deneme uçuşunu yaptı

Şirketin açıklamasına göre, deneme uçuşu "Prosperity" (Refah) adı verilen konsept aracıyla, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde İnci Nehri'nin iki ayrı yakasındaki Şıncın ve Cuhay şehirleri arasında gerçekleştirildi.

AutoFlight, 20 dakika süren deneme uçuşunu "dünyanın ilk şehirler arası hava taksisi seferi" olarak duyurdu.

Pilotsuz ve yolcusuz gerçekleştirilen deneme uçuşu, eyalet hükümetinin belirlediği 100 VTOL rotasından birini kullanarak, "alçak irtifa ekonomisini" geliştirmek üzere yapıldı.

Altı pervaneli planör tipi hava aracı, 250 kilometre azami mesafede pilotla birlikte 5 kişiyi taşıyabiliyor ve saatte 200 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.