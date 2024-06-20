Çinliler Filipinlileri sopaladı. Pasifik'te sıcak gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Çinliler Filipinlileri sopaladı. Pasifik'te sıcak gelişme

Suların durulmadığı Asya Pasifik bölgesinde, Çin ile Filipin orduları arasında ilginç anlar yaşandı.

Filipinler Ordusu, 17 Haziran'da Ayungin Shoal bölgesine yapılan ikmal görevi sırasında Çin Sahil Güvenlik görevlileri tarafından "bıçaklar, kılıçlar, mızraklar, baltalar ve diğer keskin teçhizat sallayarak tehdit edildikleri" anların görüntülerini paylaştı.

Çin'in son zamanlarda Asya Pasifik'te Filipinlere karşı ateşli silahları değil bıçak tipi silahları tercih etmesi, uzmanlar tarafından Hindistan sınırındakine benzer bir savaş anlaşması oluşturmak istediği yönünde yorumlanıyor. Çin ile Hindistan arasındaki sözlü anlaşmaya göre sınırda ateşli silahların kullanımı yasak. İki ülkenin askerleri karşı karşıya geldiklerinde mahalle kavgalarını andıran büyük kavgalar edip ayrılıyorlar.

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