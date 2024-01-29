Çinliler Türkiye’de fabrika kuracak

Haber: Ercan Karaca

﻿Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, 2023 yılı değerlendirmesi, hedefleri ve beklentileriyle ilgili açıklama yaptı. TAYSAD Başkanı Saydam, “Üye sayımız 520’lere ulaştı ve otomotiv tedarik sanayinin yüzde 85-90’ını temsil etmekteyiz. Hedefimiz 2030’da dünyanın ilk 10 üreticisi arasına girmektir. Bu noktada 34 ülkede 200’ün üzerinde yatırımımız bulunuyor. Toyota da plug-in hibrit motorlu aracı imal ederken Türk tedarik sanayi kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

YATIRIM GÖRÜŞÜYORUZ

“Toyota, Avrupa’ya yönelik ürettiği aracın motorunu Türkiye’de üretiyorsa, bu otomotiv tedarik sanayimizin gücünü göstermektedir” ifadelerini kullanan Saydam, “Son 2-3 ayda yaşanan Kızıldeniz’deki sorun ve öncesinde de Avrupa Birliği'nin Çinli otomotiv markalarına getirmiş olduğu yüzde 30’luk vergi, Türkiye'ye olan ilgilerini artırmıştır. Şu anda birden fazla Çinli firmayla görüşmekteyiz. 1 milyon adetlerde bir iç pazar, Avrupa'yla Gümrük Birliği sözleşmesini yenileyecek olan bir ülke ve güçlü bir otomotiv birikimi oldu. Yatırım herkesin faydasına olacaktır” dedi.

TEKRAR MASAYA OTURMALIYIZ

Ana sanayi yatırımı beklediklerini söyleyen Saydam, “Fakat ana sanayi ile tedarik sanayinin tekrar masaya oturması lazım ve nasıl otomotiv sektöründe kırıcı teknolojiler, dijital dönüşüm ve iş yapış tarzında bir dönüşüm varsa, sağlıklı ilerlememiz için 10 sene önce imzalanmış sözleşmelerin de değiştirilmesi lazımdır. Çünkü finansman maliyetleri, ödeme vadeleri, işçilik maliyetleri, enerji maliyetleri her şey değişmiştir. Dünyada kartlar yeniden dağıtılıyor ve yeni kurallar koyuluyorsa, biz de diyoruz ki istikrarı tesis etmeliyiz” açıklamasında bulundu.

ÖTV VE MTV’Yİ GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ

Saydam, “Biz dünyada 14’üncü olduk. Bu kadar ambargo ve tedarik sorunu yaşayan İran gibi bizim de pazarı 1 milyonun üzerinde tutmamız lazım. O yüzden araç yapısındaki değişim gibi ÖTV ve MTV yapısının gözden geçirilmesi gerekir. Otomotiv sanayimiz, ekonomimiz ve ülkemiz için önemlidir.” dedi.