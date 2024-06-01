Cinnet geçiren şahıs annesini ve kardeşini bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Cinnet geçiren şahıs annesini ve kardeşini bıçakladı

Malatya’da bunalıma girmesi sonucu cinnet geçiren bir şahıs, tartıştığı anne ve kardeşini bıçakladı. Şahsın 30 yaşlarındaki ambulans şoförü kardeşi ağır yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi’nde 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre ismi henüz öğrenilemeyen bir genç girdiği bunalım sonucu ikametlerinin ön kısmında annesi Hatice A. ve kardeşi Hasan A. ile tartıştı.

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Şahıs, tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı bıçakla annesi ve kardeşini bıçaklarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahıs, suç aleti ile birlikte gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede tedavileri süren ambulans şoförü Hasan A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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