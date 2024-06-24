Cinnet getiren damat dehşet saçtı. 1 ölü 4 yaralı

İsmetpaşa Mahallesi Astsubay Şerafettin Şengören Caddesi’ndeki bir evde meydana geln olayda, iddiaya göre bir gün önce C.B.’nin (25) eşi E.B.’nin ailesi, aile içi şiddet ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek C.B. hakkında şikayette bulundu. Duruma sinirlenen C.B., şikayet üzerine eşinin ailesinin bulunduğu eve gitti.

Ailevi meselelerden kaynaklı C.B. ile eşi E.B. ve ailesi arasında çıkan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü. C.B. yanında getirdiği bıçak ile evde bulunan kayınpederi O.D.’yi, eşi E.B.’yi k, eşinin dedesi T.A.’yı, eşinin anneannesi D.A.’yı ve eşinin teyzesi G.Ç.’yi bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yernde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAYINPEDER ÖLDÜ

Kayınpeder O.D., kaldırıldığı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, C.B.’nin yaraladığı eşi E.B., eşinin dedesi T.A., eşinin anneannesi D.A. ve eşinin teyzesi G.Ç.’nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Şüpheli C.B. ile olay esnasında yanında bulunan arkadaşı O.S. olay yerinden kaçtı. Şüpheliler, suç aletiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cuma Pazarı'ndaki köprü altında yakalanarak gözaltına alındı. C.B. ile O.S., emniyetteki işlemlerinden sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.