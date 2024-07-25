Cinnet getiren genç kız, annesini bıçakladı

Kaynak: İHA
Cinnet getiren genç kız, annesini bıçakladı

Ankara'da cinnet getiren bir kız, annesini bıçaklayarak yaraladı.

Aktarılan bilgilere göre Mamak ilçesi Akdere Mahallesi 354. Sokak'ta gerçekleşti. Aktarılanlara göre, ruhsal problemleri olan D.K., balkonda tartışmaya başladığı annesi Z.K.'yi bıçakladı. Duruma şahit olanların bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Olayda hafif yaralanan anne Z.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken kızı D.K. gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili incelemeye açtı.

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