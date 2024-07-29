Cinsel içerikli sahte ilaç yapan biri kadın 2 kişi yakalandı

Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda iki şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların cinsel içerikli sahte ilca yaparak piyasaya sürdükleri ve yapılan aramalarda 6 bin dolu 26 bin adet kapsül ile 430 litre karışım malzemesi yakalandı.

Üretim yerlerinde yapılan aramada ise 8 bin 327'si dolu 28 bin 327 adet kapsül 430 litre özel karışım macun ham maddesi, 340 gram sildenafil sitrat, 25 bin adet paketleme etiketi ile üretimde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Ekipler tarafından yakalanan biri kadın 2 kişi jandarmaya götürüldü.