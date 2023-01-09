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Cinsel içerikli sitelere girmek engelleniyor

ABD'nin Louisiana eyaletinde cinsel içerikli, yetişkinlere yönelik sitelere girmenin zorlaştırıldığını belirtildi. Kullanıcıların cinsel içeriklere sahip sitelere erişmek için ehliyetlerini veya devlet tarafından kimliklerini ibraz etmeleri gerektiği ifade edildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 11:45
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Cinsel içerikli sitelere girmenin şartları değişiyor

Cinsel içerikli sitelere girmek engelleniyor
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ABD'de cinsel içerikli siteler hakkında alınan kararlara bir yenisi daha eklendi. 

Mashable'ın haberine göre, ABD'nin Louisiana eyaletinde cinsel içerikli sitelere girmek zorlaştırıldı. Bu sitelere erişmek için ehliyet ve kimlik ibrazı getirildi.

CİNSEL İÇERİK BARINDIRAN SİTELERE GİREBİLMEK İÇİN...

Yüzde 33,3 veya daha fazla cinsel içerik barındıran herhangi bir web sitesi için yaş doğrulaması gerektiren ve yakın zamanda çıkarılan bir yasa oldu.

Cinsel içerikli web siteleri bir Louisiana eyalet kimliği veya sürücü ehliyeti gerektiren LA Wallet adlı bir uygulamayı kullanarak ziyaretçinin yaşını doğruluyor.

TWITTER'DA VİDEOSU PAYLAŞILDI

BBC'nin haberine göre ise, Twitter'da yayınlanan bir videoda, en büyük cinsel içerikli web sitelerinden birinin kullanıcıları artık bir yaş doğrulama sürecine yönlendirdiği görülüyor.

Ekrandaki metinde "Louisiana yasası artık sitemize Louisiana'dan bağlanan kullanıcıların yaşlarını doğrulamak için bir süreç uygulamamızı gerektiriyor" mesajı bulunuyor. Mesaj ayrıca sitenin bu işlem sırasında veri toplamayacağını "garanti ettiğini" ifade etti.

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