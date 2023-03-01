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Cinsel ilişki sırasında sakın bunu yapmayın. Tecavüz sayıldı

Hollanda’da savcı, cinsel ilişki sırasında gizlice prezervatif çıkarılmasını tecavüz olarak değerlendirdi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 15:39
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Cinsel ilişki sırasında sakın bunu yapmayın. Tecavüz sayıldı

Cinsel ilişki sırasında sakın bunu yapmayın. Tecavüz sayıldı
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Savcı, iki ayrı davada sanıklar hakkında 1’er yıl hapis cezası ve korunmasız sekse zorladıkları kadınlara tazminat ödemelerini talep etti.

Hollanda medyasına göre, cinsel ilişki sırasında gizlice prezervatif çıkarılması, ilk kez yargının gündemine geldi.

Almanya, İsviçre ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde bu konu ceza kapsamında olsa da, Hollanda Ceza Yasası’nda böyle bir suç bulunmuyor.

Rotterdam yakınlarındaki Dordrecht Mahkemesi’nde ele alınan iki ayrı davada, erkek sanıklar, internetteki bir arkadaşlık uygulaması aracılığıyla tanıştıkları kadınlarla girdikleri cinsel ilişki sırasında, gizlice prezervatifi çıkarmakla suçlanıyor.

Savcıya göre, çiftler tanışma sonrası prezervatif kullanma şartıyla, kendi rızalarıyla birlikte oldular.

Ancak ilişki sırasında gizlice prezervatifin çıkarılması, rıza dışı güvenli olmayan bir durum yarattı.

Bunu tecavüz olarak değerlendiren savcı, her iki davada da, erkek sanıklar hakkında 1’er yıl hapis cezası istedi.

Savcı, sanıkların “cebir yoluyla korunmasız cinsel ilişkiye zorladıkları” kadınlara 4 bin euro manevi tazminat ödemelerini talep etti.

Mağdur kadınlardan biri, “Kadın hakları konusunda hukukun üstünlüğü utanç verici bir şekilde geride kalıyor” dedi.

Diğer mağdur ise, “Erkeklerin her şeyi yapabileceklerini düşünmesinden bıktım” diye konuştu.

Mahkeme, her iki davayı da 14 Mart’ta karara bağlayacak.

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