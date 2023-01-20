Cinsel ilişkinin en faydalı olduğu mevsim açıklandı. Sağlığa mucize faydaları ortaya çıktı

Bazı aktivitelerden zaman bulamadığınız için kış aylarında cinsel ilişleri ertelemememizin gerektiği vurgulandı. Bedenen ve ruhen tembellik cinsel hayatı olumsuz etkilediği biliyor. Bu yüzden kışın cinsel ilişki önerildi.

İşte kışın cinsel ilişkinin faydaları…

VÜCUDUN TEHLİKELERE KARŞI SAVAŞMASINI SAĞLAYAN ANTİKORLARA RASTLANDI

Kış aylarında zayıflayan bağışıklık hastalıklara neden olduğu biliniyor. Peki, soğuk algınlıklarından cinsellik ile korunabileceğiniz vurgulandı. İki psikolog tarafından yapılan bir çalışmada, haftada 3-4 kez cinsel ilişkiye giren bir grup insan üzerinde gözlem gerçekleştirildiği bildirildi.

Sonuçlar ise şu şekilde olduğu vurgulandı: Gözlemlenen kişilerin tükürüklerinde, daha fazla cinsel ilişkinin sonucunda artan, vücudun tehlikelere karşı savaşmasını sağlayan antikorlara rastlandı.

DAHA FAZLA MUTLU OLACAKSINIZ

Cinsellik, endorfin adı verilen mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağladığı vurgulandı. Cinsel tatmin sırasında nöronlar endorfin salgılanması için uyarılırlar. Bu hem kadınlar hem de erkekler için geçerli bilimsel bir gerçek olduğu bildirildi.

Mevsimsel değişiklikler en çok da ruh halimizi etkiliyor. Kış aylarında stresin ve endişenin sizi daha fazla etkilediğini fark edebilirsiniz. Yapılan araştırmalar aktif bir cinsel yaşamın stresi ve kaygıyı azalttığını doğruluyor.

Erkekler kış aylarında yılın geri kalanına göre çok daha fazla cinsel dürtü taşıyorlar.

Kış aylarında enerji seviyenizi korumamak için yapabileceğiniz bazı şeyler var.