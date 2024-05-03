Cinsel istismar suçundan aranan kadın yakalandı

Edinilen bilgiye göre, ‘12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan S.Ü. (46) isimli kadın şahıs mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

İI Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri hapis cezası bulunan S.Ü'nün (46) yakalanması için harekete geçti. JASAT'ın çalışmalarının ardından kadın Artvin’in Hopa ilçesinde bir otelde bulunduğunu belirlendi. Otele yapılan baskının ardından hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Yakalanan şahıs, ‘Hayasızca hareketlerde bulunma, bir kimseyi fuhuşsa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak, fuhuşa aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından yapılan işlemlerin ardından Artvin kapalı cezaevine gönderildi.