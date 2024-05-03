Cinsel istismar suçundan aranan kadın yakalandı

Kaynak: İHA
Cinsel istismar suçundan aranan kadın yakalandı
Artvin'de, çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ‘12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan S.Ü. (46) isimli kadın şahıs mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

İI Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri hapis cezası bulunan S.Ü'nün (46) yakalanması için harekete geçti. JASAT'ın çalışmalarının ardından kadın Artvin’in Hopa ilçesinde bir otelde bulunduğunu belirlendi. Otele yapılan baskının ardından hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Yakalanan şahıs, ‘Hayasızca hareketlerde bulunma, bir kimseyi fuhuşsa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak, fuhuşa aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından yapılan işlemlerin ardından Artvin kapalı cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Skandal Olay! New York Metrosunda Bir Kişi, Etraftakileri Aldırmadan Tuvaletini Yaptı Video
Skandal Olay! New York Metrosunda Bir Kişi, Etraftakileri Aldırmadan Tuvaletini Yaptı
Almanlar Türk Gelin Alma Geleneğine Şaşkın Gözlerle Tanık Oldu! Video
Almanlar Türk Gelin Alma Geleneğine Şaşkın Gözlerle Tanık Oldu!
Kadın elindeki kalbi göstererek büyü yaptığını iddia etti! Video
Kadın elindeki kalbi göstererek büyü yaptığını iddia etti!
Birkaç kez izleyip şaşıracağınız kaza anları videosu 'şansa yaşıyoruz' dedirtti Video
Birkaç kez izleyip şaşıracağınız kaza anları videosu 'şansa yaşıyoruz' dedirtti
Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu görüştü Gündem
Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu görüştü
Durduğu yerde 3 ayrı kazaya karışan motosiklet rekor kırdı Video
Durduğu yerde 3 ayrı kazaya karışan motosiklet rekor kırdı
İzmir'de bir marketin şarküteri rafına giren kedinin videosu tepki topladı Video
İzmir'de bir marketin şarküteri rafına giren kedinin videosu tepki topladı