Cinsel organında 16 parça bulundu. Polise ateş açmış hayatını kaybetmişti

Arnavutköy'de polis ekiplerine ateş açarak hayatını kaybeden şahsın cinsel organında gizlenmiş 16 parça eroin ele geçirildi.

Olay, Taşoluk Mahallesi Candaner Sokak'ta meydana geldi. Polis ekipleri, Kavakdibi Sokağı üzerinde bulunan metruk bir binada uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili kontrole gittiklerinde, bina çevresinde çalışma yaparken vatandaşlardan gelen ihbar üzerine yabancı plakalı araçlar üzerinde kimlik kontrolü yapmak istedi.

Bu sırada sokakta bir araç içinde bulunan iki şüpheli, polisleri görünce silah çekerek kaçmaya çalıştı. Çıkan çatışmada, Erhan K. isimli şüpheli ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Hakan Ç. isimli diğer şüpheli ise tedavi altına alındı.

Erhan K.'nın hastanede yapılan müdahalesi sırasında, cinsel organında uyuşturucu madde sakladığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, ölen şahsın cinsel organında saklanmış 16 parça eroin ve olay sırasında kullandıkları 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.