Cinsel saldırı ile suçlanan Atakan Karazor hakkında TFF'den açıklama

lmanya Bundesliga ekibi Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, geçtiğimiz günlerde ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmişti. Cinsel saldırı suçlaması ile dava edilen Atakan Karazor'un A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmesi tepki çekmişti.

TFF'DEN ATAKAN KARAZOR AÇIKLAMASI

Cinsel saldırı iddiası nedeniyle hakkında dava açılan Atakan Karazor'un milli takıma davet edilmesine ilişkin TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı , "Avukatlardan aldığımız bilgiler var. Biz masum olduğuna inanıyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup’ta 11 Ekim Cuma günü Samsun’da Karadağ, 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Milliler, bu maçların hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı akşam antrenmanı ile başladı.

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

‘BİZ ATAKAN’IN MASUM OLDUĞUNA İNANIYORUZ’

Milli takıma ilk kez katılan Stuttgart forması giyen Atakan Karazor ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Kazancı, şunları kaydetti:

“Son birkaç gündür sosyal medyada olan hassasiyeti anlıyorum. Son günlerde meydana gelen kadına ve çocuğa şiddet vakalarının hepimizi üzdüğünü belirtmem lazım. Umarım yakın gelecekte bunlar son bulur. Atakan ile alakalı 2022 yılından bu yana devam eden bir dava süreci var. Her birey suçu kanıtlanana kadar masumdur. Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz. Maalesef özellikle futbol dünyasında bu vakalar artmaya başladı. Kendisi şu anda Stuttgart’ta kaptanlığa kadar yükseldi ve Alman Milli Takımı’nın kendisine büyük bir ilgisi vardı. İnanıyorum ki çok yakın zamanda onun beraat kararıyla dava sonuçlanacak. Kendisinin bize çok büyük katkılar vereceğine inanıyoruz. Dava İspanya’da sürüyor ancak kendisi son olarak Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid deplasmanında forma giydi. Dava devam ettiği için daha fazla bilgi veremiyoruz. Kendisine sahip çıkmamız lazım. Şiddetin her türlüsüne karşıyız.”

NE OLMUŞTU?

2022'de O dönem Almanya ve İspanya'da çıkan haberlerde, oyuncunun Ibiza'da arkadaşıyla tatil yaptığı sırada 18 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiği, 4 hafta hapis yattığı, daha sonra 50 bin Euro kefaletle serbest kaldığı iddia edilmişti. Haberler, Türk basınına da yansımıştı.

Futbolcunun kulübü Stuttgart, olaylar hakkında 'Atakan suçlamaları reddediyor. Avukatlarımız sürekli temas halinde' demişti.