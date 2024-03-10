Cinsel saldırı suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Dani Alves’in, intihar ettiği iddia edildi

Brezilya Milli Takımı ve Barcelona’nın eski sağ beki Dani Alves’in, cezaevinde intihar ettiği iddia edildi.

Brezilyalı gazeteci Paulo Albuquerque'nin haberine göre; cinsel saldırı suçundan 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 1 yıldır da cezaevinde bulunan Alves, hayatını kaybetti.

Resmi kurumlardan söz konusu iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

CİNSEL SALDIRIDAN HÜKÜM GİYMİŞTİ

40 yaşındaki Dani Alves, bir gece kulübünde tanıştığı kadına cinsel saldırıdan suçlu bulunmuş ve 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suçlamayı reddeden Alves, "O gece Sutton gece kulübünün VIP alanının tuvaletinde olanlarla ilgili olarak vicdanım gerçekten rahat.” demişti.

İspanya’da görülen mahkemenin karar metninde şu ifadeler yer almıştı:

“Sanığın (Dani Alves) müştekiyi anieden yakalayarak yere attığı, hareket etmesini engellediği ve müştekinin ‘hayır’ demesine, ayrılmak istemesine rağmen cinsel ilişkiye girdiği kanıtlanmıştır. Bunu, şiddet kullanımı ve rıza olmamasına rağmen yaptığı tespit edilmiştir. Mağdur, cinsel ilişkiye tüm gücüyle karşı çıkmış ancak engel olamamıştır. Mağdurun iradesini kırmak için şiddetin varlığını açıkça ortaya koyan yaralar mevcuttur. Sanık da cinsel ilişkiyi inkar etmemiştir. Mağdurun rıza gösterdiğine dair hiçbir kanıt bulunamamıştır.”

ESKİ EŞİNE MEKTUP GÖNDERMİŞ

Öte yandan Alves’in, olayın ardından kendisinden boşanan eski eşi Joana Sanz'a kısa bir süre önce mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Mektubu sosyal medya hesabından paylaşan Sanz, kısa süre sonra ise paylaşımını kaldırdı.

Alves, şu ifadeleri kullanıldı:

"Hayalini kurduğum ve kurmaya devam ettiğim şey... Seninle tüm yollara çıkmak istiyorum. Yanlış kadını seçmedim. Evet, o sendin. İçinde senin olmadığın tek bir gün, tek bir an, tek bir planım yok. Uyandığını görebileceğim günün gelmesi için her gün dua ediyorum. Nerede olursa olsun hep ama sen hep yanımda ol. Garip duygular hissediyorum. Seni seviyorum."