Cinsel saldırıya uğrayan üniversiteli kız korumaya alındı! Çektiği video ile her şeyi anlatmıştı

Bayıltılıp kaçırıldığını, ardından cinsel saldırıya uğrayarak şantaja maruz kaldığını sosyal medya hesabından anlatan 19 yaşındaki genç kız çıplak fotoğrafları ve videolarıyla tehdit edildiğini ifade etmişti. Genç kız, sosyal medyadan paylaştığı video ile yetkililerden yardım istemişti.

TUZAĞA DÜŞÜRÜP, ŞANTAJ YAPMIŞLAR

İstanbul'da iki kız ve iki erkek olarak gittikleri bir gezide başına gelenleri anlatan 19 yaşındaki genç kız, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda tuzağa düşürülerek tehdit ve şantaja maruz kaldığını anlattı.

TECAVÜZ EDİP, VİDEOYA ÇEKMİŞLER

Cinsel saldırıya uğradığını ve o anlarının videoya çekildiğini söyleyen genç kız, bu videolarla tehdit edildiğini anlattı.

SUÇSUZ YERE HAPİS CEZASI ALMAK İSTEMİYORUM"

F.K., bir yıl boyunca yaşadığı bu olaylar nedeniyle sessiz kaldığını ancak artık daha fazla dayanamadığını dile getirdi. Ailesine zarar verileceği tehdidiyle susmaya zorlandığını ve kendisinin kimlik bilgileriyle dolandırıcılık yapıldığını ifade eden genç kız, "Suçsuz yere hapis cezası almak istemiyorum. Yardım edin" diyerek çağrıda bulunmuştu.

18.10.2024 günü sosyal medyadan yayın yapan F.A. isimli kızımızın Karabük ili Safranbolu ilçesinde olduğu tespit edilmiş 18.10.2024 günü gece saat 23.50 sıralarında kendisiyle irtibata geçilmiştir.



Karabük Valiliğimiz koordinesinde; Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 19, 2024

ALİ YERLİKAYA İRTİBATA GEÇTİ

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün sosyal medyadan yayın yapan F.A. isimli gencin Karabük'ün Safranbolu ilçesinde olduğunun tespit edilerek, saat 23.50 sıralarında kendisiyle irtibata geçildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Karabük Valiliği koordinesinde, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile çalışılmış, kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımız devletimizin koruması altındadır. Soruşturma, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca kızımızın adliyede 'Adli Görüşme Odasında' psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasına başlanılmıştır. Konuyla ilgili iddiaların detaylı araştırılması devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."