Cinsiyet değiştiren ilaçlar ortaya çıktı

Yenişafak'tan Şefika Nur Çiftçi'nin haberine göre; Cinsel kimlik karmaşası yaşayan çocuklar ve gençler, eczanelerden reçetesiz aldıkları hormon ilaçlarıyla cinsiyetlerini değiştirdikleri ortaya çıktı.

Hormon ilaçlarıyla cinsiyet değiştiren çocuklar, 18 yaşına geldiklerinde kimliklerini kolayca değiştirebildiği bildirildi.

Bir baba, çocuğunun reçetesiz aldığı ilaçlarla cinsiyetini nasıl değiştirdiğini anlattı ve üniversite hastanelerindeki denetimsizliğe tepki gösterdi.

Uzmanlar, LGBT propagandasının çocukları hedef aldığını ve devletin müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz, hormon ilaçlarının reçetesiz satılmaması gerektiğini vurguladı.

Almanya'da bu ilaçları reçetesiz almak imkansızken, Türkiye'de kolayca temin edilebildiği ifade edildi.

Üniversite hastanelerinde açılan cinsiyet disforisi kliniklerinde çocuklar hormon ilaçları ve ameliyatlarla cinsiyet değişimine hazırlandığı bildirildi.

Çapa Tıp Fakültesi'nde yapılan usulsüz işlemlerle ilgili soruşturma açıldı ancak doktorlara yaptırım uygulanmadığı söylendi.