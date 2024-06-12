Cinsiyet değiştirip kadın olan Mika Raun sır gibi sakladığı erkek arkadaşını gösterdi

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, merakla beklenen sevgilisiyle ilk kez bir videoda göründü. Uzun süredir sevgilisinin yüzünü sır gibi saklayan Raun, sevgilisiyle birlikte çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Takipçileri, videoya kısa sürede yorum yağdırarak sevgilisine dair meraklarını dile getirdi.

Raun'un bu paylaşımı, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve büyük ilgi gördü. Takipçiler, videodaki romantik anları beğeni yağmuruna tutarken, Raun'un sevgilisinin kim olduğu sorusuyla ilgili birçok spekülasyon yapıldı. Mika Raun'un bu sürpriz paylaşımı, sosyal medya gündemine oturdu ve takipçileri arasında heyecan yarattı.

Geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirme ve bir düzine estetik operasyonuyla kadın olan Mika Can Raun isimli fenomenin erkek arkadaşı görenleri şaşırttı.