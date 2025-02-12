Cinsiyet değiştirmişti! Fenomen Arya Bektaş’ın model sevgilisiyle pozu olay oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cinsiyet değiştirmişti! Fenomen Arya Bektaş’ın model sevgilisiyle pozu olay oldu

Çektiği makyaj videolarıyla fenomen olan ve geçtiğimiz yıl cinsiyet değişikliğine giden Arya Bektaş model sevgilisiyle aşkını ilan etti. Fenomen Bektaş’ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Arda Bektaş, son dönemde cinsiyet geçiş süreciyle ve yaptırdığı ameliyatlarla gündemdeydi. Geçtiğimiz hafta Arjantinli model Martin Sebastián Gonzalez'le yeni bir aşka yelken açtığı söylenen Arya Bektaş'tan aşk ilanı geldi.

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14 Şubat yaklaşırken Arya Bektaş model sevgilisiyle aşkını ilan etti. Sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yapan Arya Bektaş 'Seni başka bir hayatta tanıdım. Gözlerinde aynı bakış vardı. Seni seviyorum, bu kadar şaşırmış gibi davranma' ifadelerini not düştü.

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YORUM YAĞDI

Bektaş'ın bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'Kocan olay tadını çıkar', 'Çocuk çok yakışıklı', 'Sevgilisi çok yakışıklı' gibi yorumlar yapıldı.

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