Cinsiyetçi işe alım ilanında geri adım atıldı

Çalışma yaşamında cinsiyet ayrımcılığı sorunu yaşanmaya devam ediyor.

Cinsiyetçi işe alım ilanında geri adım atıldı

Bunun son örneği de Konya Teknik Üniversitesi’nin açtığı personel ilanında yaşandı.

Cumhuriyet'in haberine göre, rektörlük tarafından 31 Temmuz’da yayınlanan sözleşmeli personel ilanında Mühendis olarak alınacak personel için “erkek olmak” şartı arandı.

Aranan şartın, kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan bir uygulama olması ise dikkat çekti. İlanın üzerinden dört gün geçmesinin ardından dün geri adım atıldı. Rektörlük Resmi Gazete’de düzeltme ilanı yayımlayarak ilandaki “erkek” şartını “Erkek/Kadın” olarak güncelledi.

Çalışma yaşamında cinsiyet ayrımcılığı TÜİK verilerine de yansıdı. 2021 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranının yüzde 45.2 olduğu görüldü. Bu oran kadınlarda yüzde 28.0 erkeklerde ise yüzde 62.8 oldu.

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