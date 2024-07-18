Cip 6 metreden dereye uçtu

Kaza, saat dün 18.30 sularında Nilüfer'in 29 Ekim Mahallesi'nde gerçekleşti. Muammer Aksoy Caddesi yönünde hareket eden 16 JPN 84 plakalı cipin sürücüsü A.Y., aracının kontrolünü kaybetti. Otluk alanı aşarak 6 metre yüksekten Ayvalı Deresi'ne uçan araçta sürücü sıkıştı.
Olaya gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Düşen cipte kurtarılmayı bekleyen yaralı sürücü A.Y., halat yardımıyla dereye inen ekiplerce kurtarıldı. A.Y., sağlık ekiplerinin ilk kontrolü sonrası ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan A.Y.,'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.