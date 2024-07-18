Avla Kanyonu'nda yaralanan turist 1.5 saatte kurtarıldı

Kaynak: DHA
Avla Kanyonu'nda yaralanan turist 1.5 saatte kurtarıldı

Yeşilhisar, Kayseri'de yer alan Avla Kanyonu'nda gezen İtalyan vatandaşı Lopes Robles (41), yürüyüş esnasında dengesini kaybederek yaralandı. İki arkadaşıyla birlikte Robles için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Yaklaşık bir buçuk saat süren kurtarma operasyonunun ardından Robles, güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Yeşilhisar'ın Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Avla Kanyonu'nda bir kaza meydana geldi. İtalyan uyruklu turist Lopes Robles, iki arkadaşıyla kanyonda yürüyüş yaparken dengesini kaybetti ve düşerek sağ bacağının bileğinden yaralandı.

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Durumun bildirilmesi üzerine, Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Zorlu bir kurtarma operasyonu sonrasında, yaklaşık bir buçuk saatlik bir çabanın ardından Robles güvenli bir şekilde kurtarıldı.

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İlk yardım müdahalesi yapılan İtalyan turist, daha sonra tedavi edilmek üzere Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Jandarma ekipleri, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

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