Avla Kanyonu'nda yaralanan turist 1.5 saatte kurtarıldı

Yeşilhisar'ın Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Avla Kanyonu'nda bir kaza meydana geldi. İtalyan uyruklu turist Lopes Robles, iki arkadaşıyla kanyonda yürüyüş yaparken dengesini kaybetti ve düşerek sağ bacağının bileğinden yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Zorlu bir kurtarma operasyonu sonrasında, yaklaşık bir buçuk saatlik bir çabanın ardından Robles güvenli bir şekilde kurtarıldı.

İlk yardım müdahalesi yapılan İtalyan turist, daha sonra tedavi edilmek üzere Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Jandarma ekipleri, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.