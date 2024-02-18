Cip otoyolda önündeki araca arkadan çarptı. 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA
Cip otoyolda önündeki araca arkadan çarptı. 2 ölü, 3 yaralı
Düzce Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan cip, önünde seyir halinde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Düzce’nin Anadolu Otoyolu'nun Sarıçökek mevkisinde meydana gelen olayda, İstanbul yönünden Ankara istikametine doğru giden İsmet Kaçiş’ın kullandığı cip, kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde ilerleyen Ali Çırcır yönetimindeki 34 GOJ 61 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Yaşanan kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde sıkışan sürücü Ali Çırcır, Duygu Çelik, Miha Çelik isimli bebek ile Feride Çırcır itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Ali Çırcır ile Feride Çırcır'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cip sürücüsü İsmet Kaçiş ile otomobilde bulunan Duygu Çelik ve Miha Çelik ise sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Otomobilde bulunan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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