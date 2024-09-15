Çırağın koluna dokunduğu forklift ustanın ölümüne sebep oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen iş kazasında, 52 yaşındaki mekanik tamir ustası Orhan Şahin hayatını kaybetti. Olay, Şabanoğlu Mahallesi'ndeki Karadeniz İş Makinaları isimli iş yerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Şahin forkliftin altında tamirat yaptığı sırada, iş yerinde çırak olarak çalışan 16 yaşındaki E.T., forkliftin koluna yanlışlıkla dokundu. Bu hareket sonucunda asılı durumdaki forklift yere indi ve altında bulunan Orhan Şahin başından ağır şekilde yaralandı.

Ağır yaralanan Şahin, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki çocuk babası olan Şahin'in vefatı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.