Citi Baş ekonomistinden ABD ekonomisine ilişkin beklenti

Hollenhorst, “Yumuşak inişle ilgili çok güçlü ve baştan çıkarıcı bir anlatı var ve bunu verilerde göremiyoruz” ifadelerini kullandı.

Citi Başekonomisti, çalışılan saat sayısı düşmesi, tam zamanlı çalışan sayısı azalması ve restoran endüstrisi gibi sektörler işe alımlarının durdurulması durumu negatif yönde etkiledi.

Hallenhorts, işgücü piyasasında olup bitenlerin ekonominin anahtarı olduğunu işsizlik oranının düşük kalması insanları daha çok harcamaya sevk edeceğini söyledi.

Ekonosmit, enflasyonun hala yüksek olduğunun altını çizerek, kredi kartı gecikme oranlarının da arttığını hatırlattı. Ayrıca her 12 kredi kartı sahibinden birinin ödemelerini kaçırdığını söyledi.