Citigroup’un kazancı tahminleri aştı

Şirketin bildirdiği rakamlar, LSEG tarafından ankete katılan Wall Street analistlerinin beklentileriyle karşılaştırıldığında şöyle:

Hisse başına kazanç: 1,31 dolarlık tahmine karşı 1,51 dolar

Gelir: 19,84 milyar dolarlık tahmine karşı 20,32 milyar dolar

Citigroup’un bankacılık bölümü, yatırım bankacılığı kolundaki %31′lik artışın da katkısıyla, yıllık bazda %18 gelir artışı bildirdi. Servet geliri %9 arttı.

Net gelir, bir yıl önceki 3,5 milyar dolardan veya hisse başına 1,63 dolardan 3,2 milyar dolara veya hisse başına 1,51 dolara düştü. Kazançlar, Citi’nin kredi kayıpları için ayırdığı 315 milyon dolarlık net artış da dahil olmak üzere daha yüksek bir kredi maliyetinden etkilendi.

Citigroup CEO’su Jane Fraser Mart 2021′de görevi devraldı ve görev süresi boyunca bankayı küçültmeye odaklandı. Buna Citigroup’un küresel varlığını azaltma ve çalışanları işten çıkarma dahildir . Yatırımcılar, Salı sabahı yapılacak analist görüşmesinde Fraser’ın dönüşüm planıyla ilgili güncellemeleri arayacaklar.

Temmuz ayında yayınlanan ikinci çeyrek kazanç raporunda , yatırım bankacılığı ve hisse senedi ticareti bankanın öne çıkan iki alanıydı .

Citigroup hisseleri pazartesi günü itibarıyla yılbaşından bu yana %28′in üzerinde artış göstererek hem S&P 500′ü hem de finans sektörünü geride bıraktı.