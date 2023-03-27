Çitlembik bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Ali ÖZYİĞİT
İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çitlembik bitkisinin faydaları dikkat çekti.
Çitlembik bitkisiyle ilgili detaylar…
ÇİTLEMBİK BİTKİSİ NEDİR?
Karaağaçgiller familyasından; 70 kadar türü olan bir çeşit sakız ağacının meyvesidir.
Çitlembik ağacının meyveleri mercimekten az büyük ve buruk fıstık tadındadır. Hekimlikte meyvesi, yaprakları, tohumları ve sakızı kullanılır.
ÇİTLEMBİK BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?
-Ayak terlemelerini keser.
-Yaraları tedavi eder.
-Böbrek kumlarının dökülmesine yardımcı olur.
-Mide ağrılarını dindirir.
-Öksürüğü keser.
- İştah açıcı özellikler gösterdiğinden kilo almak isteyenlere yardımcı oluyor.
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