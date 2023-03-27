Çitlembik bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Ali ÖZYİĞİT

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çitlembik bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Çitlembik bitkisiyle ilgili detaylar…

ÇİTLEMBİK BİTKİSİ NEDİR?

Karaağaçgiller familyasından; 70 kadar türü olan bir çeşit sakız ağacının meyvesidir.

Çitlembik ağacının meyveleri mercimekten az büyük ve buruk fıstık tadındadır. Hekimlikte meyvesi, yaprakları, tohumları ve sakızı kullanılır.

ÇİTLEMBİK BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

-Ayak terlemelerini keser.

-Yaraları tedavi eder.

-Böbrek kumlarının dökülmesine yardımcı olur.

-Mide ağrılarını dindirir.

-Öksürüğü keser.

- İştah açıcı özellikler gösterdiğinden kilo almak isteyenlere yardımcı oluyor.