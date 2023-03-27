27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çitlembik bitkisi neye iyi geliyor?

Çitlembik bitkisinin mide ağrılarına iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözdüğünün altı çizildi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 09:33
Takip Et

Çitlembik bitkisi neye iyi geliyor?

Çitlembik bitkisi neye iyi geliyor?
+
Aa
-

Editör: Ali ÖZYİĞİT

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çitlembik bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Çitlembik bitkisiyle ilgili detaylar…

ÇİTLEMBİK BİTKİSİ NEDİR?

Karaağaçgiller familyasından; 70 kadar türü olan bir çeşit sakız ağacının meyvesidir.
Çitlembik ağacının meyveleri mercimekten az büyük ve buruk fıstık tadındadır. Hekimlikte meyvesi, yaprakları, tohumları ve sakızı kullanılır.

ÇİTLEMBİK BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

-Ayak terlemelerini keser.

-Yaraları tedavi eder.

-Böbrek kumlarının dökülmesine yardımcı olur.

-Mide ağrılarını dindirir.

-Öksürüğü keser.

- İştah açıcı özellikler gösterdiğinden kilo almak isteyenlere yardımcı oluyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
2
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
﻿Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok
3
﻿Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok
﻿Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok
﻿Bağ evinde dehşet
4
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
5
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Erdoğan'ın diploma örneği tartışmalara neden oldu
6
﻿Erdoğan'ın diploma örneği tartışmalara neden oldu
﻿Erdoğan'ın diploma örneği tartışmalara neden oldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
7
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Uzmanından depremzede çocuklar için 'psikolojik destek' önerileri 
﻿Uzmanından depremzede çocuklar için 'psikolojik destek' önerileri 
﻿Uzmanından depremzede çocuklar için 'psikolojik destek' önerileri 
﻿Rusya: Ukrayna, İHA ile topraklarımıza saldırdı
﻿Rusya: Ukrayna, İHA ile topraklarımıza saldırdı
﻿Rusya: Ukrayna, İHA ile topraklarımıza saldırdı
﻿Felçli hasta sağlığına böyle kavuştu
﻿Felçli hasta sağlığına böyle kavuştu
﻿Felçli hasta sağlığına böyle kavuştu
﻿IraK'ta tartışmalı seçim yasası onaylandı
﻿IraK'ta tartışmalı seçim yasası onaylandı
﻿IraK'ta tartışmalı seçim yasası onaylandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.