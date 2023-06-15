Çizgi film izleyen çocuklar hastanelik oldu

Ağrı’nın Taşlıcay ilçesinde iki kuzen çizgi film izlerken televizyonun takılı olduğu prizden çıkan yangında yaralandı. Çocukların tedavileri Erzurum Şehir Hastanesi’nde devam ediyor.

Çizgi film izleyen çocuklar hastanelik oldu

İHA'nın haberine göre, Ağrı’nın Taşlıcay ilçesinde iki kuzen çizgi film izlerken televizyonun takılı olduğu prizden yangın çıktı.

Dumandan etkilenen çocuklar bayılırken, her şeyden habersiz anne komşularının evde yangın olduğunu söylemeleri üzerine çocukların bulunduğu odayı açınca dehşet dolu manzarayla karşılaştı.

Hemen odadan çıkarılan çocuklar hastaneye götürüldü. İlk tedavilerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edilen çocukların burada tedavileri sürüyor.

Yaşananları anlatan anne Nazar Alalma, olayın hala şokundan kurtulamadıklarını belirterek, “Saat 18 civarında evde oturuyorduk. Ben mutfakta yemek yapmaya geçtim. O esnada oğlum ve yeğenim evde televizyonda çizgi film izliyordu. Her şey normalken ve bir şey yokken bir anda komşuların bağırmalarını duyduk" diye konuştu.

Nazar Alalma "Bize evde yangın olduğunu söylediler. Ama biz hiç farkında değildik. Çocuklar televizyon izledikleri kapıyı kapatmış ve altına da yastık koymuşlar. O yüzden koku içeride kalmış ve biz hiç kokuyu alamadık. Çocukların olduğu kapıyı açtığımda manzara çok kötü idi. Duman ve alev tüm odayı sarmıştı” dedi.

"KUCAKLARIMIZDA TAŞIDIK"

Anne Alalma, “Odadaki yangın, televizyonun takıldığı prizin alev almasıyla çıkmış. Oradaki yorgan ve benzeri şeyler hep yanmış. Dumanın sardığı odada iki çocuğun da baygın olduğunu gördüm ve panikledim. İkisini çıkarmaya çalıştım ama beceremedim. Sonra çocukları odadan çıkardık ve yüzlerine su serperek uyandırmak istedik ama olmadı. Ambulans çağırdık, geç gelir diye ablamla birlikte çocukları yola kadar kucağımızda taşıdık ve araçla hastaneye götürdük" diye konuştu.

Alalma "Oradaki ilk müdahaleden sonra Ağrı’ya sevk ettiler ve sonrasında Erzurum’a getirildiler. Şu anda oğlum M. ve yeğenim T.M.’nin tedavisi devam ediyor. Yeğenimin durumu biraz ağır, yanıkları fazla. Oğlum M. ona göre daha iyi durumda. Allah devletimizden razı olsun. Burada bize çok iyi bakılıyor, tedavimizle yakından ilgileniyorlar. En kısa zamanda çocuklarımızın sağlıklarına kavuşmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Her iki çocuğun vücutlarının birçok yerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

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