Çizgili Sırtlan fotokapana yakalandı. Nadiren görünüyordu

Kaynak: AA
Çizgili Sırtlan fotokapana yakalandı. Nadiren görünüyordu
Anadolu coğrafyasında nadiren görünen çizgili sırtlan fotokapana yakalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çizgili sırtlanla ilgili paylaşımda bulundu.

Anadolu'da nadiren görünüyor. Bir kaç kez fotoğraflandı çizgili sırtlan...İşte o sırtlan fotokapana misafir oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabında fotokapanla görüntülenen çizgili sırtlana ilişkin paylaşımda bulundu.
Çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürdüklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Bugün fotokapanımızın misafiri çizgili sırtlan. Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel. Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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