“Clear Horizon”un Lansman Konseri ENKA Sanat’ta!

Kaynak: Haber Merkezi
“Clear Horizon”un Lansman Konseri ENKA Sanat’ta!

Caz dünyasının öncü isimlerinden piyanist ve besteci Kerem Görsev’in yeni albümü Clear Horizon’un lansman konseri, 05 Kasım Salı akşamı ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

Türkiye’nin caz müzik alanındaki önemli isimlerinden Kerem Görsev’in, İtalya’daki Como Gölü’nün manzarasından ilhamla hazırladığı yeni albümü “Clear Horizon” da yer alan en yeni besteleri ENKA Oditoryumu’nda ilk kez müzikseverlerle buluşacak. Görsev’e sahnede, cazın birbirinden başarılı isimleri Volkan Hürsever (kontrbas), Ferit Odman (davul), Barış Doğukan Yazıcı (trompet), Engin Recepoğulları (saksafon) eşlik edecek. Ekip, dinamik performansları ve yüksek enerjileri ile unutulmaz bir caz gecesi yaşatacak.

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ALBÜM ADINI HİTCHCOCK’UN “MUTLULUK” TANIMINDAN ALIYOR

“Clear Horizon”, sanatçının İtalya ziyaretinde Como Gölü’nün hareketsiz sakin sularının huzurlu manzarasından ilhamla bestelenirken, adını A. Hitchcock’un “mutluluk” tanımından alıyor. Albümde yer alan sekiz yeni bestenin her birini ‘yaşayan besteler’ olarak nitelendiren Görsev, müzikseverlerin bu besteleri dinlerken, denizi, doğayı, dünyayı, aşkı, sevgiyi, gerçeği, güzelliği ve mutluluğu hissetmelerini diliyor. “Clear Horizon" lansman konseri, 05 Kasım Salı akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda caz severlerle buluşacak.

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