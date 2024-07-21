Clinton’lardan Biden’a destek

CNN'in, Clinton ailesine yakın olduğu belirtilen iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Biden'ın 27 Haziran'daki eski Başkan Donald Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasının ardından adaylığıyla ilgili endişeler artınca bağışçıların Biden'a mali katkıda bulunmaktan kaçındığı belirtiliyor.

Haberde, bu durumun Biden kampanyası içinde mali destek sağlama konusunda endişelere yol açtığı ve Clinton ailesinin Biden'a mali destek çağrısı yaptığı ifade ediliyor. Kaynaklar, Clinton ailesinin, Biden'ın 2024 seçimlerinde Demokrat Parti'nin muhtemel adayı olacağına inandığını ve yalnızca Biden'ın çekilmesi veya delege oy vermemesi durumunda durumun değişebileceğini düşündüğünü aktardı.

İlk canlı yayın ve Biden'ın sağlık durumu tartışmaları ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Parti adayı Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran akşamı CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında karşı karşıya gelmişlerdi. 81 yaşındaki Biden, adaylığıyla ilgili duyulan yaş konusundaki endişeleri giderici bir performans sergileyememiş ve program sonrasında yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Parti içinden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından, Biden'a başkanlık yarışından çekilmesi çağrıları yapılmıştı. Biden, sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul etmiş, ancak hâlâ Trump'a karşı en iyi alternatifin kendisi olduğunu ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.