Club Brugge Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk haftasında Beşiktaş ile Belçika temsilcisi Club Brugge arasında 21 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Jan Breydel Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmada Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov düdük çalacak.

Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko'nun yardımcı hakem olarak görev alacağı maçta Dzmitry Dzmitryieu ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.